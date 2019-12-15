Aşkale Spor çeyrek finalde - Son Dakika
Son Dakika Spor Aşkale Spor çeyrek finalde - Son Dakika Spor

Aşkale Spor çeyrek finalde

6 saat önce

Rize'de devam eden Anadolu Yıldızlar Voleybol Türkiye Şampiyonası Turnuvasının ilk ayağında Aşkale Spor ilk maçta Erzincan Spor ikinci maçta Artvin Spor, üçüncü maçta ise Ordu sporu aynı skorlarla 3-0 yendi.

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Rize'de devam eden Anadolu Yıldızlar Voleybol Türkiye Şampiyonası Turnuvasının ilk ayağında Aşkale Spor ilk maçta Erzincan Spor ikinci maçta Artvin Spor, üçüncü maçta ise Ordu sporu aynı skorlarla 3-0 yendi. Üç maçta da tek set vermeyen Aşkale Spor çeyrek finallerde oynamaya hak kazandı.


Bugün sabah oynanan Ordu Spor -Aşkale Spor mücadelesi nefesleri kesti. Başa baş oynanan maçta Aşkale Spor ilk seti 25 - 20, ikinci seti 25 -23, son seti aynı skorla 25 - 23 yenerek Rize'de şampiyon oldu.


Antrenör Mehmet Kırık turnayla ilgili yaptığı açıklamada "Takımımızla birlikte tüm imkan ve olanaklarımızı sonuna kadar kullanarak şampiyonaya hazırlandık. Sporcularımla birlikte sürekli antrenman yaparak daha iyisini ortaya çıkarmak için gece gündüz çalıştık. Rize'deki turnuvada anlımızın akıyla çıkmayı başardık. Bize desteklerini esirgemeyen ilçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem ve Gençlik Spor ilçe Müdürümüz Şuayp Gacır'a teşekkür ediyoruz. Önümüzde çeyrek finaller var, Canla başla çalışarak hem şampiyonada daha ileri gitmek hem de İl ve İlçemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi.


Erzurum'u temsilen turnuvalara katılan takım, Erzincan'da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Voleybol Türkiye Şampiyonasında çeyrek finallerine hazırlanacak. - ERZURUM

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Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 03:20 Kaynak: İHA
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