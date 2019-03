Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Kompleksi Törenle Açıldı

Meram Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Kompleksi düzenlenen törenle açıldı. Tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda, Meram Belediyespor wushu takımının gösterisi yer alırken, Muhammet Yürükuslu'nun hayatını anlatan belgesel izlendi.



"Tesis, şehrimizin yüz akı yatırımlarından biri oldu"



Göreve geldikleri günden bugüne sürekli olarak ilçeye yeni yatırımlar kazandırmanın heyecanı taşıdıklarını kaydeden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, yine aynı aşk, heyecan ve şevkle Aşkan 'Muhammet Yürükuslu Spor Kompleksi'nin yapımını gerçekleştirdiklerini belirtti. Modern bir anlayışla tasarımlanan merkezin, genç sporcularımızın yetişmesinde büyük katkı sağlayacağını belirten Başkan Fatma Toru, "Türk futboluna hizmet eden ve geçtiğimiz yıl ebediyete uğurladığımız Muhammet Yürükuslu'nun adı ile tesisimizi onurlandırdık. Centilmenliğin, doğruluğun, dürüstlüğün kısacası sporun yanı sıra iyi ahlakı da şahsında toplayan merhum Yürükuslu'yu; gençlerimize, sporcularımıza örnek göstermek istedik. 2017 yılında inşaatına başladığımız 12 bin 400 metrelik bir arsa üzerinde, 3 bin 945 m inşaat alanına sahip olan spor merkezimizde 2 kapalı, 1 açık olmak üzere toplam 3 adet tenis kortu, 7 kulvarlı okçuluk alanı, badminton sahası ve fitness merkezi, spinning stüdyosu, trambolin stüdyosu, masa tenisi, kafeterya, basketbol ve voleybol sahaları yer almaktadır. Spor Kompleksi, bu özellikleriyle Meram'ın dolayısıyla şehrimizin yüz akı bir yatırımıdır" diye konuştu.



"Meram hizmette örnek alınan bir belediye oldu"



Son 5 yıllık süreçte Meram'da gerçekleştirilen yatırımlar konusunda da bilgi veren Başkan Fatma Toru, "Bugüne kadar açılışını yaptığımız Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezi, Altuncan Hatun Aile Yaşam Merkezi, Küçük Kovanağzı Sosyal Tesisi, Alavardı Gençlik Akademisi, Çomaklı Mahallesi Sosyal Tesisi, Karadiğin Sosyal Tesisi ve Camii, Rabia Spor Merkezi, Havzan Mahallesi Sosyal Tesisi ve Çocuk Sokağı, Dutlu Koruluğu ve Sosyal Tesisi olarak hizmete aldığımız ama daha sonra yeniden düzenleyerek millet bahçesine çevirdiğimiz Meram Millet Bahçesi, Loras Mahallesi Sosyal Tesisi, Çarıklar Mahallesi Sosyal Tesisi, Millet Kıraathanesi ve Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi gibi daha önce açılışını yaptığımız tesisler, Meram'a değer katan eserler olarak öne çıkmaktadırlar. Tantavi Ambarı olarak bilinen binanın restorasyon çalışmaları da tamamlanmak üzere. Gödene, Küçük Kovanağzı ve Kaşınhanı mahallelerimizde şu an hizmet vermektedirler. Harmancık Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri inşaatımız, 2019 yılında halkımızın hizmetine sunulacaktır. Uzun yıllardır biriken sorunların çözümü için 350 bin nüfuslu ilçemizde, 165 bin kişinin yaşadığı 59 mahallenin imar planlamasını yaptık. 4,5 yıl gibi kısa bir sürede, 35,3 milyon m'lik bir alanda 18. Madde uygulaması gerçekleştirdik. Ayrıca Suriçi İhya Projemiz ülkemizde bir ilk olma özelliği taşımaktadır ve tamamlandığı zaman örnek bir proje olacaktır. Emaneti bize tevdi ettiğinizde; kişi başına düşen aktif yeşil alan 1.55 m iken bugün 5.64 m'ye ulaşmıştır. Hizmet dönemimizde 108 park, 19 koruluktan oluşan toplam 1 milyon 425 bin 453 m yeşil alan halkımızın hizmetine sunulmuştur. Altyapıda ve asfalt çalışmalarında yaptığımız rekor faaliyetler neticesi, 5 milyon 180 bin 838 m asfalt yol yine Meram halkının hizmetine sunulmuştur. Sosyal ve Kültürel belediyecilik alanında gerçekleştirdiği aktif çalışmalarla Meram Belediyesi daima bir adım öne çıkmıştır. Birçok belediye, Meram Belediyesi'ni örnek almaktadır. Bundan da sizler adına, Meram adına gurur duymaktayız" diye konuştu.



"Biz inşa ve hizmet eriyiz"



Siyaseti insanımıza hizmet vesilesi gören bir anlayışla ve alınlarının akıyla beş yılı geride bıraktıklarını ifade eden Başkan Toru, "Makamların, mevkilerin geçici olduğunu bilerek, koltuk sevdasına kapılmadan, sadece ve sadece Meram halkının daha planlı, düzenli ve nitelikli bir Meram'da yaşaması için gayret sarf ettik. Bizler inşa ve hizmet erleriyiz. Nitekim varoluşumuz bir dertlenmedir. Meram için dertlendik, dik durduk, gerektiğinde mücadele ettik. Bugüne kadar temelini attığımız hiçbir işi yarım bırakmadık. Meram halkının hizmetine sunduğumuz eserler bunun somut örnekleridir. Bizden sonra görevi devralacak arkadaşlarımızın da Meram'ın yükselen bayrağını daha da ileriye taşıyacaklarından hiç kuşkum yoktur; zira halka hizmet etmek, tüm dava arkadaşlarımızın her zaman asli görevi olmuştur" şeklinde konuştu.



"Hizmet çıtasını yükseltmek için çabalayacağız"



AK Parti Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş ise, Başkan Fatma Toru'nun Meram'a çok değerli yatırımlar kazandırdığının altını çizdi. Spor Kompleksinin sporcuların ve vatandaşların eksikliğini hissettiği bir yatırım olduğunu kaydeden Kavuş, "15 yıldır belediyelerde hizmet veren biri olarak söylüyorum, bir belediyecinin en onur duyduğu şey emek ve zaman harcayarak kurduğu tesisin açılışını yapmaktır. Başkan adayı olmanın yanında bir Aşkan Mahallesi sakini olarak bu yatırımdan bir kat fazla mutlu oldum. Daha önce örneği olmayan bir tesis kazandırıldı Meram'a. Cumhurbaşkanımız daha önce söylemişti yeniden hatırlatmak istiyorum; Ağır bakım alanına kurulacak Millet Bahçesinin içinde de bir spor merkezi yapılacak. Meramlılar stadın yıkılmasından sonra bu iki yatırımla spor alanında daha büyüğünü kazanmış olacak. Başkan Fatma Toru'ya kazandırdığı değerli eserler ve hizmetlerinden dolayı bir Meramlı olarak teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışı. Bu yarışta bize de nasip olursa çıtayı daha yükseğe taşımak için gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı.



"5 altın hizmet yılında Meram'a pek çok değerli eser kazandırıldı"



Meram Belediyesinin ilçeye kazandırdığı birbirinden değerli projelere bir yenisini eklediğini söyleyen AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise, "Muhammet Yürükuslu kardeşimizin adının yaşatılacağı tesis şehrimize hayırlı olsun. Başkan Fatma Toru, 5 altın hizmet yılında Meram'a pek çok değerli eser kazandırdı. Pek çok projeyi başlattı. Meram'ın hizmet götürülmedik tek bir karışı kalmadan çalışmalarını yürüttü. Millete, insanımıza hizmetten başka gayesi olmayan Ak Parti Belediyecilik anlayışı işte budur. Biz hep bu şuurla yol yürüdük. Nöbet değişiklikleri de bu yürüyüşün bir parçası. Bu güzel yatırımların devam etmesi için 31 Mart seçimlerinde bir kez daha güç alacağız milletimizden" dedi.



"Bu millet her şeyin en güzeline layıktır"



Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak da, 5 aydır Başkan Fatma Toru ile birlikte çalıştıklarını hatırlatarak, "Önemli olan vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu yatırımları kazandırmak ve görev alanımızı ihya etmek için gece gündüz demeden çaba sarf etmektir. Fatma Başkan bunun bilincinde olarak ilçesine büyük hizmetler kazandırmış bir isim. Birbirinden değerli eserler verdi Meram'a. Bunlar için teşekkür etmek istiyorum. Yeni gelecek arkadaşımız da aynı duyarlılıkla halka hizmetin Hakk'a hizmet anlayışıyla bayrağı daha ileriye götürmek için çalışacak. Çünkü bu millet her şeyin en güzeline layıktır" diye konuştu.



Konyaspor'un şampiyonluk anıtı da açıldı



Konuşmaların ardından Başkan Fatma Toru, Muhammet Yürükuslu'nun eşi Raziye Yürükuslu'ya ve babası Seyit Ali Yürükuslu'ya hediye takdim etti. Ayrıca Spor Kompleksine yapılan ve Konyaspor'un kazandığı Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın anısına Meram Belediyesi tarafından yaptırılan çift başlı kartal abidesinin sanatçıları ile kompleksin mimarlarına da çeşitli hediyeler takdim edildi. Daha sonra gerçekleştirilen açılışın ardından protokol üyeleri yeni tesisi gezdi.



Programa, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, Konya Eski Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ve Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Muhammet Yürükuslu'nun eşi Raziye Babayiğit, babası Seyit Ali Yürükuslu, annesi Nilüfer Yürükuslu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, Konyaspor Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Meram Belediye Meclis Üyeleri, STK Üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - KONYA

