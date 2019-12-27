askeli bir grup yoldan geçen aracı kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa askeli bir grup yoldan geçen aracı kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika

askeli bir grup yoldan geçen aracı kurşun yağmuruna tuttu

6 saat önce

Diyarbakır'da bir araç maskeli kişiler tarafından yoldan geçtiği sırada kurşun yağmuruna tutuldu.

askeli bir grup yoldan geçen aracı kurşun yağmuruna tuttu, System.String[]

Diyarbakır'da bir araç maskeli kişiler tarafından yoldan geçtiği sırada kurşun yağmuruna tutuldu. Olayda markette alış veriş yapan Erkan A. rast gele açılan ateş sonucu yaralandı.


Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesi 754. Sokakta meydana gelen olayda. maskeli bir gurup henüz belli olmayan bir nedenden dolayı yoldan geçen bir araca kurşun yağdırdı. Seyir halindeki araca maskeli grubun açtığı ateş sonucu markette alış veriş yapan 32 yaşındaki Erkan A. yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralıya yapılan ilk müdahale sonrası Erkan A.'yı hastaneye kaldırdı.


Maskeli gurup ve kurşunların hedefi olan araç olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken kaçan şahısların ve aracın bulunması için operasyon başlattı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Bağlar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bakan Soylu müjdeyi verdi, HDP İl Binası önünde evlat nöbetindeki kadın evladına kavuştu
Libya İçişleri Bakanı'ndan açıklama: Türkiye'den asker isteyeceğiz Son dakika: AYM, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı Bir kadın cinayeti daha! Bebeği kucağındayken kurşuna dizildi

Son Dakika Haberleri
06:50 Kazakistan'da içinde 100 kişinin bulunduğu uçak düştü - Son Dakika Haber
06:45 27 Aralık 2019 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika Haber
06:45 27 Aralık 2019 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika Haber
06:45 27 Aralık 2019 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika Haber
06:45 27 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika Haber
00:53 Liseli 3 dansçı kızın feci ölümü! Aynı grupta dans ediyorlardı - Son Dakika Haber
00:32 Bir kadın cinayeti daha! Bebeği kucağındayken kurşuna dizildi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 07:11:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: askeli bir grup yoldan geçen aracı kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]