Son Dakika Haberleri: Asker adayı Oğuzhan Paşalar gibi uğurlandı
Son Dakika Güncel Asker adayı Oğuzhan Paşalar gibi uğurlandı

Asker adayı Oğuzhan Paşalar gibi uğurlandı

18 dakika önce

4 tertip Oğuzhan Ayvaz Erenler Bekirpaşa Mahallesindeki evinde düzenlendiği asker eğlencesi ile ailesi akrabaları ve arkadaşlarıyla birlikte neşeli dakikalar geçirdi.

Asker adayı Oğuzhan Paşalar gibi uğurlandı, System.String[]

Anadoluda yıllardır süregelen asker eğlencelerinden biri de geçtiğimiz haftasonu Erenlerde Ayvaz Ailesinin evinde düzenlendi. Ayvazların evinde düzenlenen etkinlikte vatani görevini yerine getirmek için Mardindeki birliğine teslim olacak olan Oğuzhan Ayvaz ve yakınları eğlendi.

DUYGULU ANLAR YAŞANDI

Oğuzhan Ayvazın yakınlarının hazır bulunduğu gecede duygusal anlar yaşandı.

Asker adayının yakınları Oğuzhanın vatani görevini yerine getireceği için mutluluk duyarken baba Muhsin Ayvaz oğlunu askere uğurlayacak olmanın heyecanı ve gururunu yaşadı. Anne Gönül Ayvaz ise zaman zaman duygulanıp gözlerinin yaşardığı gözlerden kaçmadı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:23 Kaynak: Bültenler
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