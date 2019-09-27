Son Dakika Haberleri: Asker adayları için dua yapıldı
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Asker adayları için dua yapıldı

2 saat önce

Yalıhüyük'te ilçeden askere gidecek askerlere merkez mezarlığı önünde sağ salim dönmeleri için dua edildi.

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Yalıhüyük'te ilçeden askere gidecek askerlere merkez mezarlığı önünde sağ salim dönmeleri için dua edildi.

Cuma namazına müteakip düzenlenen asker duasını İlçe Müftüsü Önder Özkan yaptı.


Dua sonrası Kaymakam Muhammed Deniz Kılınç ve Belediye Başkanı Hasan Koçer askerlerle tek tek tokalaşarak hepsine hayırlı teskere diledi.

Program sonrası bilgi veren Belediye Başkanı Hasan Koçer, "Asker adaylarımızın duasını yaptık. Pazar günü Cumhuriyet Meydanı'nda asker gecesi düzenleyeceğiz. Tüm askerlerimize hayırlı teskereler diliyorum." dedi.

Asker duasına İlçe Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç, Belediye Başkanı Hasan Koçer, ilçe halkı ve asker anneleri katıldı.

Deniz Kılınç, Hasan Koçer, Yalıhüyük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:04 Kaynak: AA
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