Asker Adaylarının "Çatpat Oyunu" Sosyal Medyayı Salladı
1 saat önce
Kütahya'nın Gedi ilçesine bağlı Yeşilçay Köyü'nde 1999-1 tertip askerlerin 80 yıllık gelenek olan "Çatpat oyunu"nu oynayıp sosyal medyada paylaşması büyük ilgi gördü.
Kütahya
'nın Gedi ilçesine bağlı Yeşilçay
Köyü'nde 1999-1 tertip askerlerin 80 yıllık gelenek olan "Çatpat oyunu"nu oynayıp sosyal medyada paylaşması büyük ilgi gördü.
Sen içerisinde askere giden her tertip askerler için yapılan 'Çatpat oyunu' yuvarlak oluşturularak ve gözlemci eşliğinde yapılıyor. Gözlemcilerden birisi guruptan kaçan olmaması için değnekle beklerken, diğeri oyunun kurallarını askerlere öğreten komutan lakaplı kişi oluyor. Komutan lakaplı kişi hareketle başlayıp 9 harekete kadar çıkan oyunu askerlere kurallarıyla anlatıyor ve uyguluyor. Komutanın uyguladığı hareketleri diğer askerler yapmaya çalışıyor.
Bu görüntüler sosyal medya yayınlanınca büyük ilgi gördü. Kısa zamanda sosyal medyada yüzlerce kişi paylaştı. Oldukça komik ve bir o kadar da eğitici olduğu söylenen oyun diğer ilçelerde de oynanmaya başlandı.
Yeşilçay Köy Muhtarı Kadir Başer, "1940'lı yıllarda başlamış bir gelenektir Çatpat oyunu. Bu oyun askerlerimizi motive ederken aynı zamanda onları eğlendiriyor. Oldukça dikkat gerektiren Çatpat oyunu bundan sonra da köyümüzde 80 yıldır olduğu gibi gelenek olarak devam ettrilecek" diye konuştu. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:15 Kaynak: İHA
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