Asker arkadaşları 29 yıl sonra Afyonkarahisar'da buluştu - Son Dakika
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Asker arkadaşları 29 yıl sonra Afyonkarahisar'da buluştu

6 saat önce

Bilecik'te 1990-1992 yılları arasında askerlik yapan 1970 tertip asker arkadaşları, 29 yıl sonra Afyonkarahisar'da termal bir otelde bir araya gelip, askerlik günlerini tekrar yaşadı.

Asker arkadaşları 29 yıl sonra Afyonkarahisar'da buluştu, System.String[]

Bilecik'te 1990-1992 yılları arasında askerlik yapan 1970 tertip asker arkadaşları, 29 yıl sonra Afyonkarahisar'da termal bir otelde bir araya gelip, askerlik günlerini tekrar yaşadı.

Bilecik Jandarma Alay Komutanlığı'nda 1990-1992 yılları arasında askerlik yapan 17 asker arkadaşı, Afyonkarahisar'da bir araya gelerek, hasret giderdi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 1970/4 tertip askerlik yapan asker arkadaşları, termal otelin keyfini çıkarırken, o günlerde yaşadıklarını tekrar canlandırarak eğlendi.

Asker arkadaşlarının bornoz ile ictima alması, güldüren görüntüler oluşturdu. 18 ay boyunca çeşitli anılar biriktiren dönemin askerleri, 3 yıldır da aralık ayının 15'nde Afyonkarahisar'da buluşuyor.

Bu yıl üçüncü kez bir araya geldiklerini anlatan Zikrullah Arslan (50), bir araya gelme fikrinin nasıl çıktığını şöyle dile getirdi:

"Bizim daha önce kurduğumuz bir grubumuz vardı. Oradan kendi aramızda haberleşiyorduk. Daha sonra bir araya gelmeye karar verdik. Bunun için de tüm şehirlere yakın olan, termal kaynakları ile de kışın güzel vakit geçirebileceğimiz Afyonkarahisar'ı seçtik. Üçüncü kez burada buluşuyoruz. Normal şartlarda 24 kişiyiz ama bu yıl 17 kişi bir araya geldik."

"Buradan çok mutlu gidiyoruz"

Her yıl aralık ayının 15'inde buluştuklarını dile getiren Arslan, Kayseri'den geldiğini belirtti.

Arslan, "20 yaşında nasıl ise buraya geldiğimizde de aynı oluyoruz. Aramızda torun sahibi olanlar var ama biz bu süre içinde askerlik yıllarında gibi davranıyoruz. Karavana usulü yapıyoruz. Sıraya geçiyoruz yemek alırken. Buradan çok mutlu gidiyoruz. Gelecek yılın planlarını yapmaya başlıyoruz gitmeden." diye konuştu.

Asker arkadaşları daha sonra hep birlikte termal havuza girerek eğlendi.

Jandarma, Bilecik, Afyon, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:00 Kaynak: AA
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