Asker arkadaşları 30 yıl sonra Çanakkale'de buluştu - Son Dakika

Asker arkadaşları 30 yıl sonra Çanakkale'de buluştu

İSTANBUL'da 30 yıl önce vatani görevlerini aynı bölükte yapan 17 askerlik arkadaşı, yıllar sonra Çanakkale'de buluştu.

Asker arkadaşları 30 yıl sonra Çanakkale'de buluştu, System.String[]

İSTANBUL'da 30 yıl önce vatani görevlerini aynı bölükte yapan 17 askerlik arkadaşı, yıllar sonra Çanakkale'de buluştu.

Hayat şartları nedeniyle birbirleri ile görüşemeyen ve aradan uzun yıllar geçmesi nedeniyle irtibatları kesilen 17 arkadaş, telefon ve internet aracılığıyla yıllar sonra birbirlerini buldu. İstanbul 3. Kolordu 66 Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda 1989-1990 yılları arasında askerlik yapan 17 arkadaş, 30 yıl sonra buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret eden askerlik arkadaşları, 1 gece de Çanakkale'de konakladı.Askerlik arkadaşlarının buluşmasına vesile olup, ev sahipliği yapan Murat Cahit Uysal (51), 30 yıl sonra yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "30 yıl sonra ilk kez buluştuk. Ben ve 16 arkadaşım Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret ederek, hem askeri duygularımızı yeniden yaşadık hem de askerlik anılarımızı yeniden gözümüzde canlandırdık. Bugün buraya Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Manisa, Rize, Denizli, Balıkesir ve Muğla'dan arkadaşlarım geldi. Şehitlik ziyaretinden sonra gece de halı sahada bir eğlence maçı yaptık" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 13:09 - Kaynak: DHA

Son Dakika Yerel Asker arkadaşları 30 yıl sonra Çanakkale'de buluştu - Son Dakika

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