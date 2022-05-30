KAHRAMANMARAŞ - Asker arkadaşları 43 yıl sonra buluştu - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ - Asker arkadaşları 43 yıl sonra buluştu

30.05.2022 14:20

Çorum'da vatani görevini yapan 30 silah arkadaşı, 43 yıl sonra Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde buluştu.

Çorum'da vatani görevini yapan 30 silah arkadaşı, 43 yıl sonra Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde buluştu.

Vatani görevini 1978-1980 yıllarında 15. Piyade Tugay Komutanlığı'nda gerçekleştiren askerlik arkadaşları, sosyal medyadan bağlantı kurarak bir araya gelme kararı aldı.

Yurdun farklı yerlerinden yola çıkan arkadaşlar, Elbistan'da Aziz Yalçın'ın ev sahipliğinde buluştu. Günü, birlikte geçiren silah arkadaşları, askerlik günlerini yad edip, duygu dolu anlar yaşadı.

Silah arkadaşlarına ev sahipliği yapan Aziz Yalçın, gazetecilere, 43 yıl evvel aynı karavanaya kaşık sallayan asker arkadaşlarıyla birlikte olmanın sevincini yaşadığını belirtti.

Birçok ilden asker arkadaşını ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Yalçın, "Bugün 30 vilayetten asker arkadaşlarımı ağırlıyorum. Gelenlere de gelemeyenlere de teşekkür ediyorum. Bizi onore ettiler. Kısmet nasip bugüneymiş, aynı yerde askerlik yaptığımız arkadaşlarımızla bugüne kadar bir aile gibi 40 yıldır samimiyetimiz devam ediyor. İnşallah bundan sonra da devam edecek. 40 yıl önce aynı karavanaya kaşık sallayan arkadaşlarla bir araya geldik. Bu durumu anlatacak söz bulamıyorum, anı yaşıyoruz." diye konuştu.

Hataylı Hikmet Bezgin de otomobilinin arıza yapması başta olmak üzere çeşitli sorunlarla karşılaşmasına rağmen buluşmaya katılabildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Adana'dan gelen Raif Gezerli de sosyal medya imkanlarını kullanarak iletişim kurmayı başardıklarını anlattı.

KAHRAMANMARAŞ - Asker arkadaşları 43 yıl sonra buluştu
KAHRAMANMARAŞ - Asker arkadaşları 43 yıl sonra buluştu
KAHRAMANMARAŞ - Asker arkadaşları 43 yıl sonra buluştu
KAHRAMANMARAŞ - Asker arkadaşları 43 yıl sonra buluştu

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Kaynak: AA

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