Asker biberonla süt içererek yola çıktı

Karapınar'da vatani görevlerini yerine getirmek üzere askere gidecek gençler birliklerine uğurlandı.



İlçe otogarında aileleri ve sevenleri tarafından uğurlanan gençler asker olmanın heyecanını yaşadı.

İlçede araç konvoyları eşliğinde otogara getirilen askerlerin uğurlanması sırasında omuzlara alınan askerler, "En büyük asker bizim asker" sloganları arasında aileleriyle vedalaşarak yola çıkacakları otobüslere bindi.

Erzurum'a uğurlanan Osman Tuzcuoğlu adlı askere arkadaşları ise farklı bir sürpriz hazırladı. Yanlarında getirdikleri süt dolu biberonu asker Osman Tuzcuoğlu'na içirdi, ilginç görüntü otogara yolcu uğurlamaya gelenler arasında kahkahalara yol açtı.

Çocuklarını askere gönderen aileler ise gözyaşları arasında çocuklarını uğurladı.