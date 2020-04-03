Asker bu sefer duayı odun kırarak aldı - Son Dakika

Samsun'da jandarma, yaşlı bir diyaliz hastasının odunlarını kırarak hem dua aldı hem de gönülleri fethetti.



Samsun'da Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşların yardımına koşuyor. Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli bir asker bu sefer duayı odun kırarak aldı. Salıpazarı ilçesinde jandarma eline baltayı alarak yaşlı bir diyaliz hastasının odunlarını kırdı. Vatandaş da elini semaya açarak askere dua etti.



"Devlet, milletinin emrinde"



Samsun Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Devlet, milletinin emrinde! Vefa Sosyal Destek Gruplarımız, gönülleri fethetmeye, büyüklerimizin dualarını almaya devam ediyor. Salıpazarı ilçemizde büyüklerimize bilgilendirme yapılarak, diyaliz hastası vatandaşımızın odun kırmasına yardım edildi" ifadeleri kullanıldı. - SAMSUN