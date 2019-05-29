Son Dakika Haberleri: Asker damada nikah töreni
Son Dakika Güncel Haber

Asker damada nikah töreni

9 dakika önce

Batman'ın Sason İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Mert Yıldız, görev yaptığı ilçede sevdiği aşiret kızıyla dünyaevine girdi.

Asker damada nikah töreni, System.String[]
Batman'ın Sason İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Mert Yıldız, görev yaptığı ilçede sevdiği aşiret kızıyla dünyaevine girdi.

Yıldız, Sason'da 1993 yılında terör örgütü PKK'nın döşediği mayının infilak ettirilmesi sonucunda şehit olan Mehmet Hadi Güngördü'nun kızı Buket Güngördü ile tanıştı. Beraberlikleri aşka dönüşen çift evlilik kararı aldı. Sason Belediyes'nde düzenlenen nikah törenine, İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, İlçe Emniyet Amir Vekil Mehmet Murat Sudagezer, Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet Kahya, astsubayın görev arkadaşları ve Güngördü'nün ailesi katıldı.

Belediyede yapılan nikah töreninin ardından mutluluğu gözlerinden okunan çift, tebrikleri kabul etti. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:32 Kaynak: İHA
Jandarma, Batman, Sason, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arazi tartışması yüzünden başlayan kavga kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var Jandarmanın sahte belge operasyonu saniye saniye kamerada Düğün sabahı eşini öldüren kocaya "akli dengesi yerinde" raporu Pençe Hareketı'nda ilk kez yerli ve milli kara ateş destek vasıtaları kullanıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 16:41:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asker damada nikah töreni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]