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Asker Doğu Karadeniz'de iki PKK'lının peşinde

1 saat önce

Asker sınır ötesinde 'Pençe harekatı' ile terör örgütlerine darbe üstüne darbe vururken, Doğu Karadeniz'de ise bin 700 askerle başlatılan terör operasyonu da tüm hızıyla devam ediyor.

Asker Doğu Karadeniz'de iki PKK'lının peşinde, System.String[]
Asker sınır ötesinde 'Pençe harekatı' ile terör örgütlerine darbe üstüne darbe vururken, Doğu Karadeniz'de ise bin 700 askerle başlatılan terör operasyonu da tüm hızıyla devam ediyor.

Yapılan operasyonlar kapsamında Mayıs ayında 'Kawa' kod adlı PKK'lı Behrüz Düdükkanlu teslim olmuş, kısa bir süre sonra ise 'Aras' kod adlı Aras Aslan'da kıskıvrak yakalanmıştı. Asker şimdi ise bölgede olduğu düşünülen ve terörden arananlar listesinde turuncu kategoride bulunan 'Rojhat Ankara' kod adlı Rahman Sümer ile gri kategoride bulunan 'Rızgar' kod adlı Reşit Ertuş yakalamak için operasyon başlattı.

Turuncu listede 600 lira ödüllere aranan 'Rojhat Ankara' kod adlı Rahman Sümer, 4 Mayıs 2011 yılında Kastamonu'nun Ilgaz Dağı'nda dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyuna yönelik düzenlenen saldırının faili olduğu belirlendi. Saldırıda bir polis şehit olmuş, iki polis ise yaralanmıştı.

Gri listede 300 lira ödülle aranan 'Rızgar' kod adlı Reşit Ertuş ise Giresun'un Güce, Doğankent ve Tirebolu ilçeleri kırsalından yapılan eylemlere katıldığı daha önce güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen 'Cudi Zaza' kod adlı Mehmet Yakışır'ın grubunda olduğu tespit edildi.

"PKK'ya bölgede son yılların en büyük darbesi vuruldu"

Doğu Karadeniz kırsalında son yıllarda yapılan başarılı operasyonlar sonucu asker terör örgütü PKK'nın sözde Karadeniz yapılanmasına darbe vuruldu. Başta sözde bölge komutanı ve grup komutanları olmak üzere birçok PKK'lı etkisiz hale getirilirken, uzun yıllardır bölgede bulunan PKK'nın Doğu Karadeniz'deki kara kura kutusu 'Kawa' kod adlı Bahrüz Düdükkanlu'nun teslim olduktan sonra verdiği ifadeleri doğrultusunda Giresun, Trabzon ve Gümüşhane kırsalında 25 depo, silahlık ve sığınak ele geçirilerek kullanılmaz hale getirilmişti.

Bölgede PKK'nın yeniden yapılanmasını önlemek için Bin 700 askerin katılımıyla Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Bayburt, Rize, Ordu ve Tokat illeri kırsalında faaliyetlerini sürdürüyor. - GİRESUN
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:47 Kaynak: İHA
PKK, Doğu Karadeniz, Karadeniz, 3. Sayfa
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