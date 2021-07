Asker düğününde duygulu anlar - Son Dakika

Bilecik'in Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna tarafından vatani görevlerini yapmaya gidecek gidecek askerler için düzenlenen ve duygulu anların yaşandığı gecede aileler zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

Dodurga beldesinden 20 gencin vatani görevini yapmak için kışlalarına uğurlanacağı belirtildi. Pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başladı. Ardından açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Selim Tuna, bir bayrak devir teslim töreninin daha geldiğini ve vatani görevini yapmaya gidecek askerlerin bu kutlu görev için moralli gitmeleri amacıyla bu asker düğününü düzenlediklerini söyledi. Tuna, anne babalara, askerlik vazifelerini yaptıktan sonra hayırlısıyla sağ salim evlatlarına kavuşmaları temennisinde bulundu. Kınalı kuzulara her kuzunun koç, her koçun da kurban olamayacağını belirten Tuna, 'Her ana kuzusu da sizin gibi asker olamaz' ifadelerine yer verdi. Askerlik görevine gidecek gençlerle tek tek helalleşerek hepsine iyi eğlenceler diledi.

Askere gidecek Dodurgalı gençlerde bu güzel organizasyonu kendilerine tertip eden Belediye Başkanı Selim Tuna'ya teşekkür ederek günün anısına plaket takdim ettiler. Devamında Dodurgalı askerlerin asker düğünü büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Dodurga beldesine has gelenekler yaşatılmaya devam ederek hem eğlenceli hem de duygulu anlar yaşandı. Sırasıyla askerlere kınalar yakıldı, gelin ve damat, oynanan çeşitli oyunlar görülmeye değerdi. Havai fişek gösterileri geceye ayrı bir renk kattı. Belediye önünde gerçekleştirilen asker düğününe askere gidecek gençler, asker aileleri ve davetliler katıldı. - BİLECİK