Asker eğlenceleri koronavirüs dinlemiyor - Son Dakika

Asker eğlenceleri koronavirüs dinlemiyor

Asker eğlenceleri koronavirüs dinlemiyor (2)BU KADARI HİÇ YAKIŞMADIAntalya'da asker eğlencesi için yasağa rağmen araç konvoyu yapan kişiler, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'deki Çallı Altgeçidi'nde trafiği durdurdu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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