Asker eğlenceleri koronavirüs dinlemiyor (2) - Son Dakika

Asker eğlenceleri koronavirüs dinlemiyor (2)
BU KADARI HİÇ YAKIŞMADIAntalya'da asker uğurlamasında, araç konvoyu yapan grup, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'deki Çallı Altgeçidi'nde trafiği durdurdu.
BU KADARI HİÇ YAKIŞMADI
Antalya'da asker uğurlamasında, araç konvoyu yapan grup, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'deki Çallı Altgeçidi'nde trafiği durdurdu. Asker adayı, bulunduğu aracın açılır tavanından çıkarken, arkadaşları, araçlarından indi. Altgeçitte duran araçlar arasında yürüyen 2 kişi ise bellerinden çıkardıkları tabancalar ile tünel içinde havaya ateş etti. Bir süre sonra araçlarına binen grup, konvoy halinde korna çalarak yollarına devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 12:32 Kaynak: DHA
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