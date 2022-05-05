Asker eğlencesi dönüşü kazada yaralanan 6 kuzen taburcu oldu - Son Dakika
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Asker eğlencesi dönüşü kazada yaralanan 6 kuzen taburcu oldu

05.05.2022 12:11
Asker eğlencesi dönüşü kazada yaralanan 6 kuzen taburcu oldu

MANİSA'nın Kula ilçesinde, asker eğlencesi sonrası gittikleri çorbacıdan dönen kuzenlerin içinde olduğu, ana yola kontrolsüz çıkılan otomobile, başka otomobilin çarptığı kazada yaralanan 6 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, asker eğlencesi sonrası gittikleri çorbacıdan dönen kuzenlerin içinde olduğu, ana yola kontrolsüz çıkılan otomobile, başka otomobilin çarptığı kazada yaralanan 6 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında, İzmir- Ankara yolu Alparslan Türkeş kavşağında meydana geldi. Kula ilçesinin kırsal Konurca Mahallesi'nde askere gidecek olan kuzenler Mehmet Telli (20), Yasin Telli (20), Hilmi Telli (20) ve Mert Telli (20) için eğlence düzenlendi. Eğlencenin sonunda askere gidecek gençler, Aykut Telli (19) ve Soner Telli'yi (21) de yanlarına alıp çorba içmek için ilçe merkezine geldi. Dönüşte kontrolsüz olarak ana yola çıkan Mert Telli'nin kullandığı 35 AD 7663 plakalı otomobil, Uşak'tan İzmir yönüne giden Halil Söyleyici yönetimindeki 06 JJ 099 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Mert ile yanındaki Soner, Aykut, Yasin, Hilmi ve Mehmet Telli yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kuzenler, buradaki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.


Asker eğlencesi dönüşü kazada yaralanan 6 kuzen taburcu oldu
Asker eğlencesi dönüşü kazada yaralanan 6 kuzen taburcu oldu
Asker eğlencesi dönüşü kazada yaralanan 6 kuzen taburcu oldu
Asker eğlencesi dönüşü kazada yaralanan 6 kuzen taburcu oldu
Asker eğlencesi dönüşü kazada yaralanan 6 kuzen taburcu oldu
Asker eğlencesi dönüşü kazada yaralanan 6 kuzen taburcu oldu
Asker eğlencesi dönüşü kazada yaralanan 6 kuzen taburcu oldu
Asker eğlencesi dönüşü kazada yaralanan 6 kuzen taburcu oldu
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Ankara, Asker, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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