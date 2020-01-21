Asker eğlencesinde havaya ateş açan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Asker eğlencesinde havaya ateş açan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Asker eğlencesinde havaya ateş açan 2 kişi yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Karesi ilçesinde asker eğlencesi sırasında havaya rastgele ateş açan 2 kişi gözaltına alındı.

Asker eğlencesinde havaya ateş açan 2 kişi yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Karesi ilçesinde asker eğlencesi sırasında havaya rastgele ateş açan 2 kişi gözaltına alındı.


Şamlı'da tertiplenen asker eğlencesinde silahla havaya ateş edilmesiyle ilgili Karesi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlatan jandarma ekipleri, S.Ş. ve Y.S. isimli şüphelileri yakaladı. Şüphelilere ait 1 adet faturasız kurusıkı tabanca ile bir pompalı tüfek ele geçirildi. Havaya rasgele ateş eden şahıslara idari para cezası kesildi. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Karesi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:21 Kaynak: İHA
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