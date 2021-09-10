Asker eğlencesinde havaya ateş açtı; 5 kişi yaralı - Son Dakika

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, Mücahit Ö.'nün (20) asker eğlencesinde av tüfeğiyle havaya ateş açması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam Ziya Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. Mücahit Ö., mahallede düzenlenen asker eğlencesinde av tüfeğiyle havaya ateş açtı. Umutcan Ç. (17), Doğan Ç. (20), Fatih D. (17), Ferhat Ö. (33) ve Tayfur F. (18), vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine adrese sevk edilen sağlık görevlilerince ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Mücahit Ö., polis tarafından evinde av tüfeğiyle yakalandı.