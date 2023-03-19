Asker eğlencesi faciaya neden oluyordu, işaret fişeğinin eğlenenlerin üzerine geldiği anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Asker eğlencesi faciaya neden oluyordu, işaret fişeğinin eğlenenlerin üzerine geldiği anlar kamerada

19.03.2023 13:44

Asker eğlencesi faciaya neden oluyordu, işaret fişeğinin eğlenenlerin üzerine geldiği anlar kamerada Küçükçekmece'de, bir grup asker eğlencesi sırasında işaret fişeği attı.

Asker eğlencesi faciaya neden oluyordu, işaret fişeğinin eğlenenlerin üzerine geldiği anlar kamerada

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, bir grup asker eğlencesi sırasında işaret fişeği attı. Patlayan fişek sokakta eğlenen vatandaşların üzerine geldi. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir asker eğlencesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki bir grup genç askere giden arkadaşları için sokakta eğlence düzenledi. Eğlence sırasında iki kişi işaret fişeği patlattı. Bu sırada kontrolden çıkan fişek eğlenen grubun üzerine geldi. Fişeğin üzerlerine geldiğini görenler panikle etrafa kaçışmaya başladı. İşaret fişeğinin patladığı ve vatandaşların üzerine geldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda hafif şekilde yaralanan bir kişi hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Asker eğlencesi faciaya neden oluyordu, işaret fişeğinin eğlenenlerin üzerine geldiği anlar kamerada Asker eğlencesi faciaya neden oluyordu, işaret fişeğinin eğlenenlerin üzerine geldiği anlar kamerada Küçükçekmece'de mahalle bekçisi, bıçakla üzerine yürüyen zanlıyı vurarak etkisiz hale getirdi Küçükçekmece'de mahalle bekçisi, bıçakla üzerine yürüyen zanlıyı vurarak etkisiz hale getirdi Küçükçekmece'de mahalle bekçisi, bıçakla üzerine yürüyen zanlıyı vurarak etkisiz hale getirdi Küçükçekmece'de mahalle bekçisi, bıçakla üzerine yürüyen zanlıyı vurarak etkisiz hale getirdi

Küçükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Asker eğlencesi faciaya neden oluyordu, işaret fişeğinin eğlenenlerin üzerine geldiği anlar kamerada - Son Dakika


Son Dakika
15:02 Bayern Münih'in yıldızı Mane, uçaktaki pozuyla Müslüman hayranlarını mest etti
14:31 İngiliz basını yazdı: Kılıçdaroğlu'nun hamlesi onu yarışta Erdoğan'ın önüne geçirdi
14:29 Melis Sezen'e İspanyol hayranlarından büyük ilgi! Fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştılar
14:10 Cezaevindeki dünyaca ünlü futbolcu Dani Alves, eşinden gelen haber sonrası açlık grevine başladı
13:24 Depremin 33. gününde istifa eden Adıyaman Valisi'nden manidar şiir! Bu satırlar çok konuşulur
13:33 Kayıp gencin cesedi nehirde bulunmuştu! Yasak aşkının babası tarafından öldürülmüş
13:32 Sunucu Ezgi Sertel'in babası Serdar Sertel hayatını kaybetti
13:24 MHK Başkanı Lale Orta için ortaya atılan iddialar Dursun Özbek'i şaşkına çevirdi: Hayretler içinde kaldım
13:12 Kabine yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Gündemde afetler ve seçim olacak
12:55 "Depremzede çocuklar beyaz bir araçla kaçırıldı" iddiasına bakanlıktan yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2023 15:12:30. #1.11#
SON DAKİKA: Asker eğlencesi faciaya neden oluyordu, işaret fişeğinin eğlenenlerin üzerine geldiği anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement