Asker eğlencesinde kafasına mermi isabet eden 20 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor - Son Dakika
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Asker eğlencesinde kafasına mermi isabet eden 20 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor

18.05.2022 12:00
Asker eğlencesinde kafasına mermi isabet eden 20 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor

Antalya'da asker eğlencesi sırasında kafasına yorgun mermi isabet eden 20 yaşındaki Mehmet Genç, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Serik ilçesi Sarıabalı Mahallesi'ndeki asker eğlencesi sırasında magandalar av tüfeği ile havaya ateş etti. Daha sonra yere düşen yorgun mermi, 20 yaşındaki Mehmet Genç'in kafasına isabet etti. Mehmet Genç'in kanlar içerisinde yere yığıldığını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Olay yerinde ilk müdahalede bulunulan Genç, ağır yaralı olarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Genç'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Daha 20 yaşında! Asker eğlencesinde kafasına mermi isabet etti, şimdi yaşam savaşı veriyor
Daha 20 yaşında! Asker eğlencesinde kafasına mermi isabet etti, şimdi yaşam savaşı veriyor
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Asker eğlencesinde tüfekle ateş açıldı: 1 yaralı Asker eğlencesinde tüfekle ateş açıldı: 1 yaralı Antalya'da asker eğlencesi sırasında açılan ateşte bir kişi yaralandı Antalya'da asker eğlencesi sırasında açılan ateşte bir kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Mehmet Genç, Av Tüfeği, Asker, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Asker eğlencesinde kafasına mermi isabet eden 20 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Asker eğlencesinde kafasına mermi isabet eden 20 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor - Son Dakika
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