Asker eğlencesinde kan aktı: 1 yaralı - Son Dakika
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Asker eğlencesinde kan aktı: 1 yaralı

19.03.2022 21:40
Asker eğlencesinde kan aktı: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde asker eğlencesinde silahla ateş edilmesi sonucu kazara vurulan şahıs yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde asker eğlencesinde silahla ateş edilmesi sonucu kazara vurulan şahıs yaralandı.

Olay, Kuşcular Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düzenlenen asker eğlencesinde H.S.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşun arkadaşı 3 çocuk babası Ahmet T.'ye (39) isabet etti. Sırt boşluğundan giren kurşun karın boşluğundan çıktı.

Yaralanan Ahmet T., 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olay sonrası arkadaşını kazayla vuran H.S., jandarma ekiplerince olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

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Bafra'da şehitler dualarla anıldı Bafra'da şehitler dualarla anıldı Yürekleri ısıtan yardım Yürekleri ısıtan yardım

Samsun, Bafra, Asker, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Asker eğlencesinde kan aktı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Asker eğlencesinde kan aktı: 1 yaralı - Son Dakika
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