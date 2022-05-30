Asker eğlencesinde kavga: 5 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Asker eğlencesinde kavga: 5 gözaltı

30.05.2022 01:27

Asker eğlencesinde kavga: 5 gözaltı Kırıkkale'de asker eğlencesinde üzerinde tabanca bulunduran bir vatandaş, kendisine kimlik soran bekçiye mukavemette bulundu.

Asker eğlencesinde kavga: 5 gözaltı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de asker eğlencesinde üzerinde tabanca bulunduran bir vatandaş, kendisine kimlik soran bekçiye mukavemette bulundu. Eğlencedeki davetlilerin de karıştığı olayda, aralarında 2'si uzman çavuş 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale'de Sanayi Mahallesi 1529. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, asker eğlencesinde görevli olan mahalle bekçisi, üzerinde tabanca bulunduran bir vatandaşa kimlik sordu. Kimliğinin sorgulanmasına engel olan vatandaş, tartışmaya girdiği bekçiye mukavemette bulundu. Eğlencedeki diğer davetlilerin de bekçinin üzerine gelmesi üzerine ortalık bir anda karıştı. Bekçinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Ekipler, eğlence alanına gelen kalabalığa müdahale ederek, olayı kontrol altına aldı. Polis ve bekçiye mukavemette bulunduğu iddia edilen uzman çavuş M.B. ile E.B., olaya karışan vatandaşlardan da H.Ö., O.Ö. ve H.Ö. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayda fenalaşan 2 kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunun bazı yerlerinden yara alan bekçi ise darp raporu alarak şikayetçi oldu. Olaya ilişkin savcılık tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Asker eğlencesinde kavga: 5 gözaltı
Asker eğlencesinde kavga: 5 gözaltı
Asker eğlencesinde kavga: 5 gözaltı
Asker eğlencesinde kavga: 5 gözaltı
Asker eğlencesinde kavga: 5 gözaltı
Asker eğlencesinde kavga: 5 gözaltı

YORUMLAR
500
Cengiz Kurtoğlu konserinde silahlı kavga: 1'i bebek 2 kişi yaralandı Cengiz Kurtoğlu konserinde silahlı kavga: 1'i bebek 2 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Gözaltı, Silah, kavga, Asker, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Asker eğlencesinde kavga: 5 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
21:10 Ve beklenen oldu: Vaka sayıları üç gün üst üste binin altına düştü, toplu taşımalardaki maske zorunluluğu kalktı
21:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması esnasında çocuklar sahneye fırlayıp selfie çektirmek istediler
21:06 İngiltere futbolunun efsane takımı Nottingham Forest 23 yıl sonra Premier Lig'e geri döndü
20:35 Anadolu Efes-Galatasaray Nef maçına giden Galatasaray Başkanı Burak Elmas salonu terk etti!
20:31 Mehmetçik'ten teröriste geçit yok! Barış Pınarı Ve Zeytin Dalı'da saldırıya hazırlanan 15 terörist etkisiz hale getirildi
20:03 Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon açıklaması: Suriye'de teröristlerin kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz
20:02 Erzurumspor'u eleyen İstanbulspor finale yükseldi! Süper Lig'e çıkmak için Bandırmaspor ile karşılaşacaklar
19:59 İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlamalarına 560 bin kişi katıldı
19:28 Schumacher ölümden döndü! İkiye bölünen araçtan yürüyerek çıktı
18:55 Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo anısı: Ballon d'Or kazandığı ve ağladığı anların fotoğrafını çekmiştim, görünce şok oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 07:07:29. #1.13#
SON DAKİKA: Asker eğlencesinde kavga: 5 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement