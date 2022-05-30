Asker eğlencesinde kavga: 5 gözaltı - Son Dakika
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Asker eğlencesinde kavga: 5 gözaltı

30.05.2022 08:52

Kırıkkale'de asker eğlencesinde üzerinde tabanca bulunduran bir vatandaş, kendisine kimlik soran bekçiye mukavemette bulundu.

Kırıkkale'de asker eğlencesinde üzerinde tabanca bulunduran bir vatandaş, kendisine kimlik soran bekçiye mukavemette bulundu. Eğlencedeki davetlilerin de karıştığı olayda, 2'si uzman çavuş 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale'de Sanayi Mahallesi 1529. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, asker eğlencesinde görevli olan mahalle bekçisi, üzerinde tabanca bulunduran bir vatandaşa kimlik sordu. Kimliğinin sorgulanmasına engel olan vatandaş, tartışmaya girdiği bekçiye mukavemette bulundu. Eğlencedeki diğer davetlilerin de bekçinin üzerine gelmesi üzerine ortalık bir anda karıştı. Bekçinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Ekipler, eğlence alanına gelen kalabalığa müdahale ederek, olayı kontrol altına aldı. Polis ve bekçiye mukavemette bulunduğu iddia edilen uzman çavuş M.B. ile E.B., olaya karışan vatandaşlardan da H.Ö., O.Ö. ve H.Ö. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayda fenalaşan 2 kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunun bazı yerlerinden yara alan bekçi ise darp raporu alarak şikayetçi oldu. Olaya ilişkin savcılık tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

(Hasan Ay - İHA)

Asker eğlencesinde kavga: 5 gözaltı
Asker eğlencesinde kavga: 5 gözaltı
Asker eğlencesinde kavga: 5 gözaltı
Asker eğlencesinde kavga: 5 gözaltı
Asker eğlencesinde kavga: 5 gözaltı
Asker eğlencesinde kavga: 5 gözaltı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Asker eğlencesinde kavga: 5 gözaltı - Son Dakika


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