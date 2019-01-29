Son Dakika Haberleri: Asker Eğlencesinde Kavga: 5 Yaralı

Asker Eğlencesinde Kavga: 5 Yaralı

1 saat önce

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, asker eğlencesinde çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, asker eğlencesinde çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi'ndeki asker eğlencesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederken silahla ateş açıldı. Çevik Kuvvet ekiplerinin de müdahale ettiği kavgada 5 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:04 Kaynak: AA

Şirinevler, Yıldırım, Bursa, Güncel
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