ASKER EĞLENCESİNDE MEŞALE PATLADI 2 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

ASKER EĞLENCESİNDE MEŞALE PATLADI 2 YARALI

31.05.2022 09:07

ŞİŞLİ'de asker eğlencesinde yakılan meşale, 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

ŞİŞLİ'de asker eğlencesinde yakılan meşale, 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Meşalenin patlaması nedeniyle ellerinde yanıklar oluşan yaralılar, hastanede tedavi edildi.

Paşa Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde, sokakta asker eğlencesi yapan bir grup meşale yaktı. Meşalenin patlaması nedeniyle, 2 kişi yaralandı. Meşaleyi tutan 2 kişinin ellerinde yanıklar oluştu. Yaralılar hastaneye götürülerek tedavi ettirildi. Patlayan meşale mahalledeki bir dükkanın camının kırılmasına neden oldu. Meşalenin patlama anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, meşalenin bir süre yandıktan sonra patladığı ve panik yaşandığı görülüyor.

UCUZ ATLATMIŞLAR

Esnaf Şenol Çelik, Bu camı bu hale getirdiyse, insanlara zarar gelmemesi bir mucize. Meşale düştüğü için patlamış. Sonra da cama çarpmış. Elleri yanan 2 kişinin ciddi bir durumu yokmuş. Ucuz atlatmışlar dedi.

ASKER EĞLENCESİNDE MEŞALE PATLADI 2 YARALI
ASKER EĞLENCESİNDE MEŞALE PATLADI 2 YARALI
ASKER EĞLENCESİNDE MEŞALE PATLADI 2 YARALI
ASKER EĞLENCESİNDE MEŞALE PATLADI 2 YARALI
ASKER EĞLENCESİNDE MEŞALE PATLADI 2 YARALI
ASKER EĞLENCESİNDE MEŞALE PATLADI 2 YARALI
ASKER EĞLENCESİNDE MEŞALE PATLADI 2 YARALI
ASKER EĞLENCESİNDE MEŞALE PATLADI 2 YARALI

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Asker eğlencesinde kavga: 5 gözaltı Asker eğlencesinde kavga: 5 gözaltı Asker eğlencesinde kavga: 5 gözaltı Asker eğlencesinde kavga: 5 gözaltı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ASKER EĞLENCESİNDE MEŞALE PATLADI 2 YARALI - Son Dakika


Son Dakika
09:49 Güzel oyuncu Hande Soral, ilk bebeğini dünyaya getirdi
09:33 Yapılan zamlar fark yaratmadı! Türkiye, 15 yaş üstü nüfusta sigara kullanım oranları sıralamasında 1. sırada yer aldı
09:31 38 ilde tarihi eser kaçakçılarına yönelik "Miras" operasyonu başlatıldı! 143 şüpheli şahıs tespit edildi
09:30 İki arkadaşın kavgası kanlı bitti! Bıçaklanan gencin imdadına mahalleli yetişti
09:27 Şıklık yarışına girdiler! İşte ELLE Style Awards 2022'nın ödülleri ve sahipleri
09:24 Galatasaray'dan transfer atağı! Adı başka kulüplerle anılan Oğuzhan Özyakup ile iletişim kuruldu
09:21 Türk doktor Nesli Başgöz, ABD'deki ilk maymun çiçeği vakasını tespit ettikten sonra yaşadıklarını anlattı
01:08 Tanju Özkan'ın kadın meclis üyesine yönelik sözleri AK Partiyi harekete geçirdi: Gereğini yapacağız
01:02 Gaziantep'te büyük vicdansızlık! Yaşlı kadının yüzüne tekme atıldı
00:06 CHP'li Güzelmansur'dan benzin ve motorin fiyatlarını 6 TL birden düşürecek formül: ÖTV'yi sıfırlayıp KDV'yi yüzde 1'e düşürün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 09:58:22. #1.13#
SON DAKİKA: ASKER EĞLENCESİNDE MEŞALE PATLADI 2 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement