ASKER EĞLENCESİNDE MEŞALE PATLADI 2 YARALI

ŞİŞLİ'de asker eğlencesinde yakılan meşale, 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Meşalenin patlaması nedeniyle ellerinde yanıklar oluşan yaralılar, hastanede tedavi edildi.

Paşa Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde, sokakta asker eğlencesi yapan bir grup meşale yaktı. Meşalenin patlaması nedeniyle, 2 kişi yaralandı. Meşaleyi tutan 2 kişinin ellerinde yanıklar oluştu. Yaralılar hastaneye götürülerek tedavi ettirildi. Patlayan meşale mahalledeki bir dükkanın camının kırılmasına neden oldu. Meşalenin patlama anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, meşalenin bir süre yandıktan sonra patladığı ve panik yaşandığı görülüyor.

UCUZ ATLATMIŞLAR

Esnaf Şenol Çelik, Bu camı bu hale getirdiyse, insanlara zarar gelmemesi bir mucize. Meşale düştüğü için patlamış. Sonra da cama çarpmış. Elleri yanan 2 kişinin ciddi bir durumu yokmuş. Ucuz atlatmışlar dedi.