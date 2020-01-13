Asker eğlencesinde ölen kadının yakınları yasta - Son Dakika
Son Dakika Güncel Asker eğlencesinde ölen kadının yakınları yasta - Son Dakika

Asker eğlencesinde ölen kadının yakınları yasta

6 saat önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, asker eğlencesinde havaya ateş açan Ümit G.'nin (47) tabancasından çıkan kurşunun sekip, göğsüne isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Mensure Gemici'nin (60) cenazesi, bugün yakınları tarafından toprağa verilmek üzere gözyaşları içinde teslim alındı.

Asker eğlencesinde ölen kadının yakınları yasta, System.String[]

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, asker eğlencesinde havaya ateş açan Ümit G.'nin (47) tabancasından çıkan kurşunun sekip, göğsüne isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Mensure Gemici'nin (60) cenazesi, bugün yakınları tarafından toprağa verilmek üzere gözyaşları içinde teslim alındı.

Vatani görevini yaptıktan sonra tezkere alıp, memleketi Tarsus'a dönen genç için dün eğlence düzenlendi. Kelahmet Mahallesi'ndeki bir salonda düzenlenen eğlence sırasında, iddiaya göre davetlilerden Ümit G., tabancayla havaya ateş açtı. Ancak tavandan seken kurşun, Ümit G.'nin amcasının eşi olan Mensure Gemici'nin göğsüne isabet etti. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, hemen sağlık ekibi istendi. Askerden dönen gencin de akrabası olan Mensure Gemici, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradan da Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Mensure Gemici, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Gemici'nin cenazesi Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, Ümit G. gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Mensure Gemici'nin cenazesi, bugün yakınları tarafından gözyaşları içinde teslim alındı. Tarsus ilçesine götürülen Mensure Gemici, Kelahmet Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı Gemlik'te arsa fiyatları yarı yarıya arttı
Damadı hastanelik eden kurşun, kardeşinin silahından çıkmış Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı Rehin alınan kadın böyle kurtarıldı

Son Dakika Haberleri
19:04 Bingöl'de hayvan barınağından köpek çalan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
19:04 İstanbul'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
19:02 Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
19:02 Sivas'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
19:01 Olimpiyat vizesi alan A Milli Kadın Voleybol Takımı İstanbul'a döndü (1) - Son Dakika
17:32 Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Son Dakika
16:41 İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 19:05:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Asker eğlencesinde ölen kadının yakınları yasta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]