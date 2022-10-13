Son dakika haber... Asker eğlencesinde saçmaların hedefi olan kadın yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Asker eğlencesinde saçmaların hedefi olan kadın yaralandı

13.10.2022 23:17

Son dakika haberi: Asker eğlencesinde saçmaların hedefi olan kadın yaralandı Elazığ'da asker eğlencesinde magandanın peş peşe ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçma, bir kadına isabet etti.

Asker eğlencesinde saçmaların hedefi olan kadın yaralandı

ELAZIĞ - Elazığ'da asker eğlencesinde magandanın peş peşe ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçma, bir kadına isabet etti. Yaralı kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, merkez Çaydaçıra Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker eğlencesi sırasında bir maganda pompalı tüfekle peş peşe ateş etti. O sırada saçmaların isabet ettiği F.T. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, magandanın tespiti ve yakalanması yönelik çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Asker eğlencesinde saçmaların hedefi olan kadın yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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