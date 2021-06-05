ASKER EĞLENCESİNDE 'SOSYAL MESAFE' UNUTULDU - Son Dakika

Antalya'da bir grup genç, vatani görevi için askere giden arkadaşları için asker eğlencesi düzenledi.

Koronavirüs pandemisi kapsamında, bulaş oranında düşüşle 'sarı' kategoriye geçen Antalya'da asker konvoyları düzenlendi, kontrollü yeni yaşam uyarıları, maske, sosyal mesafe tedbirleri unutuldu.

O anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Koronanirüs pandemisinde 'kırmızı' kategoriden önce 'turuncu', ardından 'sarı' kategoriye geçen Antalya'da uzmanların, maske, sosyal mesafe uyarıları 1 Haziran sonrası kontrollü yeni yaşama geçilmesiyle çabuk unutuldu. Antalya'da asker eğlencesi düzenleyen gençler, yollarda araçlarıyla konvoy yapıp, otomobil pencerelerinden sarktı. Gençler, Kepez ilçesinin kenti kuşbakışı gören Kepez Varyantı'nda eğlence düzenledi. Maske ve sosyal mesafenin unutulduğu asker eğlencesinde birbirlerini omuzlarına alan gençler, müzik eşliğinde göbek attı.

Antalyalı gençlerin koronavirüs tedbir ve uyarılarını unutan bu halleri cep telefonu kameralarına da yansıdı, sosyal medyada yayınlandı.