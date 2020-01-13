Asker eğlencesinde vurularak ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Asker eğlencesinde vurularak ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Asker eğlencesinde vurularak ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde asker eğlencesinde tabancayla ateş ederek yengesinin ölümüne neden olduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde asker eğlencesinde tabancayla ateş ederek yengesinin ölümüne neden olduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün vatani görevini tamamlayan C.Ş. için yakınları tarafından Kelahmet Mahallesi'nde düzenlenen kutlama etkinliği sırasında tabancasıyla havaya ateş açan Ü. Gemici'nin silahından çıkan mermi, ağabeyinin eşi Mesrure Gemici'nin (60) göğsüne isabet etti.

112 Acil Servis ekibince Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Mesrure Gemici, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Silahıyla jandarmaya teslim olan Ü. Gemici, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesindeki otopsi işleminin ardından ailesine teslim edilen Mesrure Gemici'nin cenazesi, Kelahmet Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Asker eğlencesinde vurularak ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:03 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Damadı hastanelik eden kurşun, kardeşinin silahından çıkmış
Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı Rehin alınan kadın böyle kurtarıldı Damızlık boğalara verilen ilacı kullanan adam, 3 gün ağrılar içinde kıvranınca acilen cinsel organ ameliyatına alındı

Son Dakika Haberleri
23:38 Ankara'da sokakta yaşayan Hasan'a, Valilik sahip çıktı - Son Dakika
23:38 Hakkari'de karbonmonoksit zehirlenmesi - Son Dakika
23:36 PENDİK'TE SOBADAN ÇIKAN YANGIN PANİK YARATTI - Son Dakika
23:28 Antalya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
23:26 "Denizli Yılı" logosunu vatandaşlar belirleyecek - Son Dakika
22:27 Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı - Son Dakika
22:17 Kanaatkar tutumuyla büyük takdir toplayan Hasan isimli genç için Ankara Valiliği harekete geçti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 23:39:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Asker eğlencesinde vurularak ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]