Asker eğlencesinde yengesini öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Asker eğlencesinde yengesini öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika

Asker eğlencesinde yengesini öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde asker eğlencesinde tabancayla ateş ederek yengesinin ölümüne neden olduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Asker eğlencesinde yengesini öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde asker eğlencesinde tabancayla ateş ederek yengesinin ölümüne neden olduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün vatani görevini tamamlayan C.Ş. için yakınları tarafından Kelahmet Mahallesi'nde düzenlenen kutlama etkinliği sırasında tabancasıyla havaya ateş açan Ü. Gemici'nin silahından çıkan mermi, ağabeyinin eşi Mesrure Gemici'nin (60) göğsüne isabet etti.

112 Acil Servis ekibince Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Mesrure Gemici, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Silahıyla jandarmaya teslim olan Ü. Gemici, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesindeki otopsi işleminin ardından ailesine teslim edilen Mesrure Gemici'nin cenazesi, Kelahmet Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:04 Kaynak: AA
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