Asker eğlencesinde yolu kapatıp havaya ateş açtılar - Son Dakika
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Asker eğlencesinde yolu kapatıp havaya ateş açtılar

21.07.2022 11:29
Asker eğlencesinde yolu kapatıp havaya ateş açtılar

Başakşehir'de gece saatlerinde asker eğlencesi yapan bir grup yolu önce trafiğe kapattı sonrasında havaya ateş açtı.

Başakşehir'de gece saatlerinde asker eğlencesi yapan bir grup yolu önce trafiğe kapattı sonrasında havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde Bahçeşehir 1. Kısımda meydana geldi. İddiaya göre, asker eğlencesi için konvoy yapan bir grup yolu trafiğe kapatıp havaya ateş açtı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde araçların yolu kesip havaya ateş açtıktan sonra konvoy halinde hareket ettikleri görüldü. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Bahçeşehir, Başakşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Asker eğlencesinde yolu kapatıp havaya ateş açtılar - Son Dakika

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