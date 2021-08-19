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Asker eğlencesini meydan savaşına dönüştüren 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Asker eğlencesini meydan savaşına dönüştüren 4 kişi tutuklandı

19.08.2021 10:28
Asker eğlencesini meydan savaşına dönüştüren 4 kişi tutuklandı, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir gencin asker eğlencesi adeta meydan savaşına döndü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir gencin asker eğlencesi adeta meydan savaşına döndü. 2 kişinin bacağından vurularak yaralandığı kavgada gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Olay, Orta Mahalle'de iki gün önce yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede yaşayan bir gencin askere gidecek olması nedeniyle yakınları tarafından eğlence düzenlendi. Gecenin ilk saatlerinde davetliler gönüllerince eğlenirken, ilerleyen saatlerde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Silahların çekildiği kavgada A.K. (32) ve A.B. (49) adlı kişiler bacağından vurularak yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olaya karışan S.B. (25), M.B. (24), T.G. (24) ve A.G.'yi (26) gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Asker eğlencesini meydan savaşına dönüştüren 4 kişi tutuklandı
Asker eğlencesini meydan savaşına dönüştüren 4 kişi tutuklandı
Asker eğlencesini meydan savaşına dönüştüren 4 kişi tutuklandı

Efeler, Polis, Aydın, Asker, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Asker eğlencesini meydan savaşına dönüştüren 4 kişi tutuklandı - Son Dakika


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