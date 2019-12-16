Asker eşlerinden dizi setine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Magazin Asker eşlerinden dizi setine ziyaret - Son Dakika Magazin

Asker eşlerinden dizi setine ziyaret

7 saat önce

Sınırda görevli asker eşleri, Güvercin dizi setini ziyaret ederek çiçek taktim etti.

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Sınırda görevli asker eşleri, Güvercin dizi setini ziyaret ederek çiçek taktim etti.


Güvercin dizisi setini ziyaret eden asker eşleri, ünlü oyuncu Nursel Köse ile keyifli dakikalar geçirdi. Dizi oyuncuları Nursel Köse, Menderes Samancılar, Devrim Saltoğlu, Toprak Sağlam, Bülent Bilgiç, Eslem Akar, Genco Özak, Mehmet Ali Nuroğlu da, asker eşleriyle yakından ilgilenerek, "İyi ki onlar var. Askerimiz sayesinde bizlerde huzur ve güven içerisinde işimizi yapıyoruz. En önemlisi de güvenle yaşamak. Tüm askerlerimize hayırlı görevler diliyoruz. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet" dedi.


Ünlü yönetmen Altan Sönmez de Güvercin dizisi ekibine nazik ziyaretlerinden dolayı asker eşlerine teşekkür etti. - GAZİANTEP

Menderes Samancılar, Devrim Saltoğlu, Nursel Köse, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:13 Kaynak: İHA
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