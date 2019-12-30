Asker eşlerinden örnek davranış - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Asker eşlerinden örnek davranış - Son Dakika

Asker eşlerinden örnek davranış

6 saat önce

Çorum İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarma personelinin eşleri tarafından köy okullarındaki öğrencilere kışlık elbiseler hediye edildi.

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Çorum İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarma personelinin eşleri tarafından köy okullarındaki öğrencilere kışlık elbiseler hediye edildi.


Maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin kış mevsiminde eğitimlerini aksatmadan sürdürmelerine katkı sağlamak ve toplumsal bir farkındalık oluşturmak amacıyla çalışma başlatan asker eşleri, atkı, bere, kazak gibi kışlık elbiselerden oluşan hediye paketleri hazırladı.


Oğuzlar ilçesine bağlı Şaphane, Cevizli ve Kayı köyleri ile Mecitözü İlçesine bağlı Işıklı, Köprübaşı ve Sarıhasan köylerindeki ilkokulları ziyaret eden asker eşleri, öğrencilerle hem sohbet etti hem de yanlarında götürdükleri paketleri hediye etti.


Aldıkları hediyeler karşısında yaşadıkları mutluluk yüzlerine yansıyan çocuklar, İl Jandarma Komutanlığı ve asker eşlerine teşekkür etti. - ÇORUM

Jandarma, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:06 Kaynak: İHA
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