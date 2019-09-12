Son Dakika Haberleri: Asker gecesinde bıçaklı yaralamaya 7 yıl 8 ay hapis
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Asker gecesinde bıçaklı yaralamaya 7 yıl 8 ay hapis

1 saat önce

Kayseri'de bir asker uğurlama eğlencesi için düzenlenen gecede çıkan kavgada 1 kişiyi bıçakla ağır yaralayan ve bu suçtan tutuklu yargılanan sanığa 7 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Asker gecesinde bıçaklı yaralamaya 7 yıl 8 ay hapis, System.String[]

Kayseri'de bir asker uğurlama eğlencesi için düzenlenen gecede çıkan kavgada 1 kişiyi bıçakla ağır yaralayan ve bu suçtan tutuklu yargılanan sanığa 7 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi.


Develi ilçesinde 20 Nisan gecesi meydana gelen olayda komşuları tarafından düzenlenen asker gecesine katılan ve alkol alan R.K., burada daha önce tanımadığı K. K. ile yan bakma meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma bir anda iki grup arasında kavgaya dönüştü. Bu sırada R.K., yanında bulundurduğu bıçak ile etrafa savurdu, K.K. bıçak darbelerinden ağır yaralandı. Mağdur K.K. hastaneye kaldırılırken, şüpheli R.K. ise 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık R.K. ile mağdur K.K. ve avukatlar hazır bulundu.


Asker gecesinde babası ile birlikte eğlendiklerini, daha sonra tanımadığı K.K.'nin yan bakma meselesi yüzünden kendisine çattığını söyleyen tutuklu sanık R.K. "Asker gecesinde kavga çıktı, bir anda üzerime birkaç kişi gelince canımı kurtarmak için bıçağı savurdum, hedef gözetmeden rast gele salladım. Arkadaştan da özür dilerim, çok pişmanım, keşke böyle olmasaydı" diye konuştu.


Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık R.K.'ye 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün, 'yasak silah bulundurma' suçundan ise 10 ay hapis olmak üzere toplam 7 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına hükmetti. - KAYSERİ

Kayseri, Develi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:48 Kaynak: İHA
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