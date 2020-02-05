Asker gönderme tezkeresi TBMM'den geçti - Son Dakika
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Asker gönderme tezkeresi TBMM'den geçti

6 saat önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Asker gönderme tezkeresi TBMM'den geçti, System.String[]

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, TSK deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlendirilmesi için Cumhurbaşkanlığı'na 1 yıl süreyle yetki verilmesini öngören tezkere görüşülerek kabul edildi. Süresinin 10 Şubat 2021'e kadar uzatılmasını öngören tezkere ile TSK deniz unsurları konuşlandırılmak suretiyle bölgede seyreden Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin etkin şekilde muhafazası ve uluslararası toplumca yürütülen deniz haydutluğu, silahlı soygun eylemleriyle ve denizde terörizmle müşterek mücadele harekatına aktif katılımda bulunulması amaçlanıyor. Anılan bölgelere yapılan insani yardım faaliyetlerine destek verilmesini öngören tezkere ile TSK deniz unsurlarının harekat etkinliğinin ve bu bölgeye ilişkin tecrübesinin artırılması sağlanmış ve bu alanla ilgili ülkelerle iş birliğinin sürdürülmesine yönelik milli politikanın desteklenmesi ve Birleşmiş Milletler sistemi içinde bölgesel ve küresel ölçekte oynanan rolün ve görünürlüğün pekiştirilmesinin temin edileceği hedefleniyor.


Somali, TSK, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:59 Kaynak: DHA
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