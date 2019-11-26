Asker harçlığıyla başladığı girişimcilikte başarıyla ilerliyor

Adıyamanlı 29 yaşındaki Reşit Sorguncu, askere giderken iş arkadaşlarının harçlık yapması amacıyla aralarında topladığı 2 bin lirayla aldığı solucanlarla başladığı gübre üretiminde başarıyla yoluna devam ediyor.

Trabzon'da bir fabrikada işçi olarak çalışan Sorguncu, iki yıl önce askere gitmek üzere işinden ayrıldı.

İş arkadaşlarının askerde harçlık yapması amacıyla aralarında 2 bin lira toplayıp verdiği Sorguncu, parayı farklı alanda değerlendirmeye karar verdi.

Askere gitmeden önce memleketi Adıyaman'ın Kızılin köyüne gelen Sorguncu, arkadaşlarının verdiği parayla aldığı solucanlara ailesinin evinin bodrum katında bakmaya başladı.

Reşit Sorguncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işe 20 bin civarında solucanla başladığını ve işini geliştirdikten sonra sayıyı yaklaşık 2 milyona çıkardığını belirtti.

Bu işe başlamasına katkı sağlayan arkadaşlarına teşekkür eden Sorguncu, "Arkadaşlarım askerde harcamam için o parayı verdi ama ben de parayı aklımda tasarladığım kendi işime ayırdım ve hepsine solucan aldım." dedi.

Sorguncu, işe başladığında ailesinin karşı çıktığını ancak daha sonra kendisine büyük destek verdiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Ailem 'Evde böcek mi beslenir' dedi. Ben bu sözlere aldırış etmeden üretim yaptım. Sonra onlar da destek oldu. Ben askere gidince annem solucanlarla ilgilendi. Faizsiz ve kredisiz, masrafı olmadan işimi kurdum. Hedeflerim büyük."

Sorguncu, ürettiği gübreleri şu an köydeki ve çevredeki çiftçilere sattığını, ilerleyen süreçte köyde bir tesis kurup, üretimi daha da artırmayı hedeflediğini kaydetti.

Anne Elif Sorguncu da oğlunun hedeflerinde ısrarcı olması sayesinde güzel bir iş kurduğunu anlatarak, "Başlangıçta 'Yapma oğlum git kendine sigortalı bir iş bul. Bak evleneceksen bir işin olsun' dedim ve yanıldığımı şimdi anladım. Sevmediğim bir işti ama şimdi gelir kapımız oldu." diye konuştu.

Ürettikleri gübreleri ilk olarak kendi bahçelerinde denediklerini ifade eden anne Sorguncu, olumlu sonuç aldıklarını sözlerine ekledi.