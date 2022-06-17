Asker kaçaklarına bedelli askerlik affı geliyor! Düzenleme bugün TBMM'ye sunulacak - Son Dakika
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Asker kaçaklarına bedelli askerlik affı geliyor! Düzenleme bugün TBMM'ye sunulacak

17.06.2022 09:42

Yoklama kaçağı, bakaya ve kimliksizlere bedelli askerlikten faydalanma yolunu açan düzenleme bugün TBMM'ye sunulacak. 550 bin kişiyi ilgilendiren düzenlemeyle bedelli askerlik affından yararlanacak kişiler, kaçak oldukları yıllara göre hesaplanacak belli bir oranlarda ücret ödeyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda duyurduğu, yoklama kaçağı ve bakaya vatandaşlara bedelli askerlik imkânı sunan düzenlemede sona gelindi. Edinilen bilgilere göre, hükûmet, bu durumda olan yaklaşık 550 bin kişinin yararlanacağı çalışmayı tamamladı.

BEDELLİ AFFINDAKİ RAKAMLAR MEVCUT ÜCRETLERİN ÜZERİNDE OLACAK

Bugün Meclis'e gelmesi beklenen düzenlemenin hızla yasalaşması bekleniyor. TBMM'de görüşülecek bedelli affında rakamların, mevcut bedelli askerlik ücretlerinin üzerinde olacağı belirtiliyor. Düzenlemeyle, bedelli askerlik affından yararlanan kişiler, kaçak olduğu toplam yıla göre değişen oranlarda bir rakam ödeyecek. Yani 2 yıl kaçak olan ile 5 yıl kaçak olan aynı ücreti vermeyecek. Bedelli affından yararlananlar hakkında daha önce başlatılan işlemlerin de sonlandırılacağı ifade ediliyor.

DÖVİZLİ ASKERLİK AFFI DA GELİYOR

Bunun yanı sıra, dövizli askerlik hakkı bulunan yurt dışındaki Türk vatandaşlarından daha önce başvuruları yarım kalan, ücretin tamamını yatırmayan 2 bin 100 kişi bulunuyor. Bu kişiler için de dövizli askerlik affı getirilecek. Türkiye gazetesinin haberine göre ikinci kez başvuru yaparak, dövizli askerlikten yararlanmaları sağlanacak.

"GENÇLERİMİZ ASKERLİK ŞUBELERİNE BAŞVURABİLİRLER"

Erdoğan "Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler. Bakaya gençlerimizin sıkıntısına çözüm getiren bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum" demişti.

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