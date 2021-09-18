Asker kınası kanlı bitti! Pompalıyı eline alan saldırgan, ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika

Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde alınan bilgiye göre asker kınasında katılan Salih Can G. ismi öğrenilemeyen 3 kişi ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı.

KAN DÖKÜLÜNCE ARBEDE ÇIKTI

Tartışma kavgaya dönüşünce, şüphelilerden biri Salih Can G.'yi pompalı tüfekle vurdu. Bunun üzerine asker kınasına katılan kişiler arasında arbede çıktı. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Polis kınada bulunan kabalık grubu güçlükle dağıttı. Yaralı Salih Can G.'yi polis ekip aracıyla hastaneye kaldırdı. Sol omuz bölgesine yaralanan Salih Can G. tedavi altına alındı. Polis olaya karışan 3 şüpheliyi suç aletleriyle gözaltına alarak polis merkezine götürdü.