Asker kıyafetli Hakkarili çocuklar bayrama renk kattı

Hakkari’de asker kıyafetlerle bayram şekeri toplayan çocuklar bayrama ayrı bir renk kattı.

Hakkari’de asker kıyafetlerle bayram şekeri toplayan çocuklar bayrama ayrı bir renk kattı.

Kardeş oldukları öğrenilen 3 çocuk binbaşı, yüzbaşı rütbeli askeri kıyafetleriyle mahallelerindeki evleri dolayıp bayram şekeri aldılar.

Bayram şekeri toplayan birçok çocuktan daha farklı giyinen çocuklar gittikleri her yede yoğun ilgi ile karşılandıklarını söylediler. - HAKKARİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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