Asker kıyafetli Hakkarili çocuklar bayrama renk kattı
1 saat önce
Hakkari’de asker kıyafetlerle bayram şekeri toplayan çocuklar bayrama ayrı bir renk kattı.
Hakkari’de asker kıyafetlerle bayram şekeri toplayan çocuklar bayrama ayrı bir renk kattı. Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 12:32 Kaynak: İHA
Kardeş oldukları öğrenilen 3 çocuk binbaşı, yüzbaşı rütbeli askeri kıyafetleriyle mahallelerindeki evleri dolayıp bayram şekeri aldılar.
Bayram şekeri toplayan birçok çocuktan daha farklı giyinen çocuklar gittikleri her yede yoğun ilgi ile karşılandıklarını söylediler. - HAKKARİ
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