Son Dakika Haberleri: Asker kıyafetli Hakkarili çocuklar bayrama renk kattı
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Asker kıyafetli Hakkarili çocuklar bayrama renk kattı

1 saat önce

Hakkari’de asker kıyafetlerle bayram şekeri toplayan çocuklar bayrama ayrı bir renk kattı.

Asker kıyafetli Hakkarili çocuklar bayrama renk kattı, System.String[]
Hakkari’de asker kıyafetlerle bayram şekeri toplayan çocuklar bayrama ayrı bir renk kattı.
Kardeş oldukları öğrenilen 3 çocuk binbaşı, yüzbaşı rütbeli askeri kıyafetleriyle mahallelerindeki evleri dolayıp bayram şekeri aldılar.
Bayram şekeri toplayan birçok çocuktan daha farklı giyinen çocuklar gittikleri her yede yoğun ilgi ile karşılandıklarını söylediler. - HAKKARİ
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 12:32 Kaynak: İHA
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