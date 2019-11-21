Asker konvoyunda dehşete düşüren görüntüler

Beyoğlu'nda asker uğurlamak için eğlence düzenleyen şehir magandaları, konvoy halinde girdikleri tüneli dakikalarca trafiğe kapattı. Tünelde meşaleler yakarak ve patinaj çekerek ortalığı dumana boğan magandalar, tabancalarla havaya defalarca rastgele ateş açtı.

Mega kentin altına üstüne getiren şahıslar, o anları sosyal medyadan paylaştı. Polis magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da asker uğurlamak için bu kez Beyoğlu'nda ortaya çıkan şehir magandaları, yine dehşet saçtı. Asker eğlencesi adı altında, 3 Kasım Pazar günü akşam saatlerinde Beyoğlu İstiklal Mahallesi'nde motosiklet ve otomobillerle toplanan bir grup, konvoy halinde yola çıktı. Dörtlü sinyalleri yakan ve kornalara basarak gürültü çıkartan grup, Piyalepaşa Bulvarı üzerinden Piyalepaşa- Kağıthane Tüneline girdikten bir süre sonra tüneli trafiğe kapattı. Araçlarından inen magandalar meş'aleler yakarken, motosikletliler ise patinaj çekmeye başladı. Dakikalarca tüneli trafiğe kapatan ve abartı egzoz da kullanan magandalar ortalığı dumana boğdu.

TÜNEL KAPATIP TABANCALARLA HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

Dakikalar sonra şahıslar araçlarına binerek yoluna devam ederken, gruptaki bir motosikletli ise tek tekerlek üzerinde gitmeye başladı. Tünelden çıktıktan sonra Eyüpsultan'a doğru yönelen şehir magandalarından biri, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde seyrettikleri esnada tabancayla havaya defalarca rastgele ateş açtı. Araçlarının camlarından da sarkarak mutlak bir kazaya davetiye çıkaran magandalar ardından Alibeyköy'ün ara sokaklarına girdi. Mahalle arasında gruptaki bir magandanın motosikletle patinaj çekmesinin ardından askere gidecek olan şahıs, sözde eğlenceye katılan arkadaşlarına teşekkür etti. Mega kentte adeta terör estiren magandalar hem kendi hem de vatandaşların canını hiçe saydı. Dehşete düşüren o görüntüleri kaydeden magandalar bir de sosyal medyadan paylaştı.

POLİS MAGANDALARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, tabancayla ateş açarak vatandaşların canını tehlikeye atan, tünel kapatıp ve yol kesip trafiği tehlikeye sokan, çevreye rahatsızlık veren, trafikte abartı egzoz kullanan ve patinaj çeken o magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

(Doğan Can Cesur/İHA)