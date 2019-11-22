Son Dakika Haberleri: Asker konvoyunda dehşete düşüren görüntülerle ilgili 3 kişi gözaltına alındı
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Asker konvoyunda dehşete düşüren görüntülerle ilgili 3 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Asker konvoyunda dehşete düşüren görüntülerle ilgili 3 kişi gözaltına alındıİSTANBUL - Beyoğlu'nda asker konvoyu yaptıkları sırada tüneli trafiğe kapatarak, meşaleler yakıp, daha sonra havaya defalarca ateş açan 3 kişi gözaltına alındı.

Asker konvoyunda dehşete düşüren görüntülerle ilgili 3 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda asker konvoyu yaptıkları sırada tüneli trafiğe kapatarak, meşaleler yakıp, daha sonra havaya defalarca ateş açan 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda gözaltına alınanların çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenilirken, magandalara bin 2 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Beyoğlu İstiklal Mahallesi'nde motosiklet ve otomobillerle toplanan bir grup, konvoy halinde yola çıkarak, dörtlü sinyalleri yakıp kornalara basarak gürültü çıkarttı, sonrasında ise Piyalepaşa- Kağıthane Tüneline girdikten bir süre sonra tüneli trafiğe kapattı. Tünelde meşale yakan motosikletliler daha sonra dakikalarca tüneli trafiğe kapatarak, abartı egzozlarla ortalığı dumana boğdu. Tek tekerlek üzerinde giden motosikletlilerden, tünelden çıktıktan sonra Eyüpsultan'a doğru yöneldiği sırada tabancayla havaya defalarca rastgele ateş açtı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, magandaların kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Sediban Y., Ramazan Y. ve İdris K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda iki adet kuru sıkı tabanca ele geçirilirken, şahıslara bin 2 lira idari para cezası uygulandı.

Magandaların çeşitli suçlardan kaydı olduğu tespit edildi

Yapılan araştırmalarda şüphelilerden Sediban Y.'nin 'Kasten Yaralama' suçundan, Ramazan Y.'nin 'Konut Dokunulmazlığının ihlali', 'Uyuşturucu Madde Kullanmak', 'Motosiklet Hırsızlığı' ve 'Görevli Memura Mukavemet' konusundan suç kaydığı olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Asker konvoyunda dehşete düşüren görüntülerle ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Beyoğlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:09 Kaynak: İHA
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