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Asker ocağına teslim olmaya giderken, geri giden TIR'ın altında kaldı! - Son Dakika

Asker ocağına teslim olmaya giderken, geri giden TIR'ın altında kaldı!

05.02.2022 21:34

Çorum'da rampada arıza yapan TIR geri geri giderken karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kaza sonrası hurdaya dönen aracın içinde hayatını kaybeden Kemal Çalışkan'ın vatani görevini yapmak üzere asker ocağına doğru yola çıktığı öğrenildi.

Çorum- Samsun karayolunda Sıklık mevkiinde rampaya tırmanan Gürcistan plakalı Murat U. idaresindeki tır arızalandı. Bir süre sonra hızla geri geri gitmeye başlayan tır, Yaşar C. yönetimindeki 66 LP 131 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan Kemal Çalışkan olay yerinde hayatını kaybederken, Onur E. ve sürücü ağır yaralandı.

ASKER OCAĞINA GİDERKEN HAYATINI KAYBETTİ

Kazada hayatını kaybeden Kemal Çalışkan'ın vatani görevini yapmak üzere birliğine teslim olmaya gittiği öğrenildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibinin yanı sıra sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Asker ocağına teslim olmaya giderken trafik kazasında yaşamını yitirdi

KAZA SONRASI TRAFİK KİLİTLENDİ

Kaza sebebiyle yolun Samsun istikameti trafiğe kapandı. Karayolunda metrelerce araç kuyruğu oluşurken, polis ekipleri zaman zaman trafiği kontrollü olarak tek şeritten sağladı. Kaza yapan tırı kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN SÜRÜCÜLERE POLİSTEN CEZA

Öte yandan trafik akışının kontrollü olarak verildiği Çorum-Samsun karayolunda yoldan geçen sürücülerin cep telefonlarıyla görüntü almaları dikkat çekti. İkinci bir kazaya mahal vermemek için polis ekiplerinin aldığı güvenlik önlemlerini hiçe sayarak trafiği tehlikeye düşüren sorumsuz sürücülere polis ekipleri acımadı. Olay yerinden geçerken seyir halinde telefonuyla görüntü alarak trafiğe tehlikeye düşüren 60 sürücüye polis tarafından cezai işlem uygulandı.

Asker ocağına teslim olmaya giderken trafik kazasında yaşamını yitirdi
Asker ocağına teslim olmaya giderken, geri giden TIR'ın altında kaldı!
Asker ocağına teslim olmaya giderken, geri giden TIR'ın altında kaldı!
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Kemal Çalışkan, Asker, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Asker ocağına teslim olmaya giderken, geri giden TIR'ın altında kaldı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Asker ocağına teslim olmaya giderken, geri giden TIR'ın altında kaldı! - Son Dakika
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