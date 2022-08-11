Adana'da otomobille kamyonet çarpıştı; 1 ölü, 3 yaralı (2) - Son Dakika
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Adana'da otomobille kamyonet çarpıştı; 1 ölü, 3 yaralı (2)

11.08.2022 22:56
Adana'da otomobille kamyonet çarpıştı; 1 ölü, 3 yaralı (2)

ASKER OĞLU DA 8 YIL ÖNCE KAZADA ŞEHİT OLMUŞAdana'nın Feke ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Abidin İlhan'ın, Jandarma Uzman Çavuş oğlu Selahattin İlhan'ın da (27) 2014 yılında askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olduğu öğrenildi.

ASKER OĞLU DA 8 YIL ÖNCE KAZADA ŞEHİT OLMUŞ

Adana'nın Feke ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Abidin İlhan'ın, Jandarma Uzman Çavuş oğlu Selahattin İlhan'ın da (27) 2014 yılında askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olduğu öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Selahattin İlhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da otomobille kamyonet çarpıştı; 1 ölü, 3 yaralı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da otomobille kamyonet çarpıştı; 1 ölü, 3 yaralı (2) - Son Dakika
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