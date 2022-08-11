Adana 'nın Feke ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Abidin İlhan'ın, Jandarma Uzman Çavuş oğlu Selahattin İlhan 'ın da (27) 2014 yılında askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Selahattin İlhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da otomobille kamyonet çarpıştı; 1 ölü, 3 yaralı (2) - Son Dakika

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