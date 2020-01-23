Asker şefkati çocukları mutlu etti - Son Dakika
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Asker şefkati çocukları mutlu etti

6 saat önce

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından Lice kırsalında başlatılan operasyonda çocuklarla karşılaşan komutanlar, kumanyalarından çocuklara dağıtarak çocukları mutlu etti.

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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından Lice kırsalında başlatılan operasyonda çocuklarla karşılaşan komutanlar, kumanyalarından çocuklara dağıtarak çocukları mutlu etti.


Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırlarında kalan dağlık ve kırsal alanda, 20 Ocak Pazartesi günü icrasına başlanılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Polat Özbek ve Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Dolat Operasyonlarının başarıyla tamamlandı. Lice'de operasyon sonrası çocuklarla sohbet eden komutanlar kumanyalarını çocuklara dağıttı. Komutanların bu jesti çocukları mutlu etti. Bir süre çocuklarla sohbet eden komutanlar daha sonra çocuklarla hatıra fotoğrafı çekti. Dağda teröriste aman vermeyen jandarmanın bu hareketi 'Dosta güven, düşmana korku' cümlesini bir kez daha doğruladı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Jandarma, Lice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:46 Kaynak: İHA
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