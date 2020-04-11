Asker selamı veren küçük Damla, Türkiye'nin beğenisini kazandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Asker selamı veren küçük Damla, Türkiye'nin beğenisini kazandı - Son Dakika

Asker selamı veren küçük Damla, Türkiye'nin beğenisini kazandı

10 dakika önce

Artvin'in Şavşat ilçesinde devriye gezen jandarma ekiplerine selam verdiği ve sohbet ettiği sırada çekilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanması ile Türkiye'nin dikkatini çeken 3 yaşındaki Damla Saman'ın ailesi çocuklarıyla gurur duyuyor.

Asker selamı veren küçük Damla, Türkiye'nin beğenisini kazandı, System.String[]

Artvin'in Şavşat ilçesinde devriye gezen jandarma ekiplerine selam verdiği ve sohbet ettiği sırada çekilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanması ile Türkiye'nin dikkatini çeken 3 yaşındaki Damla Saman'ın ailesi çocuklarıyla gurur duyuyor.

İlçeye bağlı Dutlu köyünde araçla yoldan geçen jandarma ekiplerine selam veren ve kısa süre konuşan Saman'ın videosu, İçişleri Bakanlığının ve Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.


Jandarma personelinin, sohbet ettiği Damla'ya "sana kurban olurum ben" diye hitap ettiği video izleyenlerin beğenisini topladı, değişik hesaplardan binlerce kez paylaşıldı.

Damla Saman'ın annesi Ceylan Saman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızı ile jandarma ekipleri arasında yaşanan sohbeti sosyal medya ve televizyonlardan öğrendiğini söyledi.

Kızının videosunu internette görünce çok şaşırdığını belirten Saman, "Kızımla gurur duyuyorum. Kızım çok hareketli bir çocuk. Evden çıkma yasağı var ama bizden gizli evin önüne çıkmış. Orada asker amcalarına selam vermiş ve konuşmuş. Biz de onun bu hareketini televizyonlarda izledik, gurur duyduk." dedi.


Saman, Damla'nın evde sürekli bayraklarla oynadığını anlatarak, "Biz onu vatan, millet, bayrak sevgisiyle büyütmek istiyoruz. Damla daha çok küçük, buna rağmen vatanını, bayrağını, askerlerimizi çok seviyor. Asker olmak istiyor." diye konuştu.

Annesinin yanında asker selamı vererek "evde kal Türkiye" diyen Damla ise askerleri çok sevdiğini söyledi.

Saman'ın dedesi Hüsnü Cemal Saman da görüntüleri televizyondan izlediklerini yineleyerek, torununun Türk bayrağını hiç elinden bırakmadığını vurguladı.

Jandarma, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:04 Kaynak: AA

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