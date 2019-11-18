Son Dakika Haberleri: Asker selamı veren Yunus Özmusul'un sözleşmesi feshedildi
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Asker selamı veren Yunus Özmusul'un sözleşmesi feshedildi

6 saat önce

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Belçika ile oynadığı maçın ardından asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'na destekte bulunduğu için kulübü AEK tarafından kadro dışı bırakılan milli hentbolcu Yunus Özmusul'un sözleşmesi, Yunan kulübü tarafından feshedildi.

Asker selamı veren Yunus Özmusul'un sözleşmesi feshedildi, System.String[]

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Belçika ile oynadığı maçın ardından asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'na destekte bulunduğu için kulübü AEK tarafından kadro dışı bırakılan milli hentbolcu Yunus Özmusul'un sözleşmesi, Yunan kulübü tarafından feshedildi.

Yunan ekibi ile antrenmanlara çıkamayan ve maç kadrolarında da yer alamayan tecrübeli file bekçisi, Türkiye'ye dönüyor.

Yunus Özmusul'un menajeri Ceren Uyguner, konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na özel yaptığı açıklamada, "Sözleşme feshedildi. Yunus, ocak ayına kadar bireysel çalışmalarına devam edecek, ocak ayında transfer sezonunun açılmasıyla birlikte başka bir takımla anlaşacak. Milli takımın Nisan ayında önemli maçları var. Yunus da o maçlara hazırlanacak. Yunanistan'da kalsaydı antrenman ve maçlarda yer alamayacaktı" dedi.

Öte yandan diğer bir Yunan kulübü Olympiakos'ta forma giyen Durmuş Ali Tınkır da işlemlerinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde Türkiye'ye dönecek.

NE OLMUŞTU?

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın, 2021 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 4'üncü maçında Belçika'yı 33-24'lük skorla mağlup ettikleri maçın ardından asker selamı ile Barış Pınarı Harekatı'na destek veren milli hentbolcu Yunus Özmusul, takımı AEK tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yunus Özmusul'un arşiv görüntüleri


Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 07:15 Kaynak: DHA
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