Asker selamı vererek galibiyeti kutladılar - Son Dakika
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Asker selamı vererek galibiyeti kutladılar

6 saat önce

Çiftelerspor futbolcuları, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ekibi karşısındaki galibiyetini asker selamı vererek kutladılar.

Asker selamı vererek galibiyeti kutladılar, System.String[]

Çiftelerspor futbolcuları, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ekibi karşısındaki galibiyetini asker selamı vererek kutladılar.


Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan 34 kahraman askerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu ile başlayan maçta Çiftelerspor, Eskişehir Osmangazi Üniversitesini deplasmanda 3-2 yenerek hanesine 3 puanı yazdırdı. Maç sonunda Çiftelersporlu futbolcular asker selamı vererek galibiyeti kutladılar. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Suriye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:47 Kaynak: İHA
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