Asker selamını verdi, müjdeleri peş peşe sıraladı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) tarafından 2008 yılında yapım ve onarım çalışmaları gerekçesiyle ara verildikten 11 yıl sonra bugün yeniden ilk sefere başlayan Göller Ekspresi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ı Isparta'ya getirdi.

Isparta Tren Garı'nda kent protokolü ve kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından karşılanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç de eşlik etti. Göller Ekspresi'nin ilk seferinde tren, gül suyu sıkılarak, gül yaprağı yağmuruna tutuldu. Düzenlenen ilk sefer sonrasında Isparta Tren Garı önünde bir tören düzenlendi. Törende, vatandaşları asker selamıyla selamlayarak alana gelen Bakan Turhan coşkulu bir şekilde karşılanırken, konuşması sonrasında ise milletvekillerinin talepleri doğrultusunda 64 lira olan sefer bilet fiyatını 50 liraya indirdi.

TURHAN: "BİR HİZMETİ BAŞLATMAK YETMİYOR, ONU YAŞATMAK VE İDAME ETMEK DE ÖNEMLİ"

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Ülkemizin gül bahçesi Isparta ile Ege'nin kalbi İzmir arasında seferlere yeniden başlayan Göller Ekspresi'nin ilk seferi için bir aya geldik. Isparta, tarihin önceki dönemlerinde kadim şehirlerden olduğu gibi olduğu gibi şimdi de Göller Yöresi'nin en gözde illerindendir. Bu güzellikleri milletimizle ve dünyayla buluşturmak, şehrimizin marka değerini artırmak için ve burada yaşayan insanımızın refahını, mutluluğunu ve hayat standardını yükseltmek için bu hizmetleri hayata geçiriyoruz. İşte, bu amaçla seferlerine başlayacak olan Göller Ekspresi'ni uğurlamak için bir aya toplandık. Bu hat ilk olarak 1996 yılında hizmete başlamıştı. Ancak, bir hizmeti başlatmak yetmiyor, onu yaşatmak ve idame etmek de önemli. Ne yazık ki o tarihlerde bu hattı yaşatacak ne yeterli vizyon ne de altyapı vardı. Çünkü, demiryolu altyapımıza neredeyse yarım asır boyunca tek bir çivi çakılmamıştı. İşte, bu vahim tablodan büyük umutlarla başlatılan Göler Ekspresi de payına düşeni almıştır" dedi.

"DAHA KONFORLU ALTYAPI VE YENİ TREN SETLERİYLE HİZMET VERMEK İÇİN GÖLLER EKSPRESİ SEFERLERİNE ARA VERMEK DURUMUNDA KALMIŞTIK"

Bakan Turhan konuşmasında seferlere ara verilmesine de değinerek, "2008 yılında daha kaliteli, daha konforlu altyapı ve yeni tren setleriyle hizmet vermeye başlamak için Göller Ekspresi seferlerine ara vermek durumunda kalmıştık. Geride bıraktığımız zaman içerisinde sadece bu hattımızı yenilemedik. Ülke genelinde tam bir demiryolu seferberliği de başlattık. Öyle ki, 1950 yılından sonra ülkemizde yılda ortalama 18 kilometre demiryolu inşa ediliyordu. Bizim iktidarımız döneminde yılda ortalama 135 kilometre yeni demiryolu yaptık. Bakımsızlıktan çürümeye terk edilen hatlar, yerlerini modern olanlara, kağnı gibi giden trenler artık yerlerini hızlı ve yüksek hızlı trenlere bırakıyor. Şehirlerimizi demiryolu ile birbirine bağladığımız gibi kıtaları da birbirine bağladık" diye konuştu.

"6 KASIM'DA ANKARA'DA, ÇİN'DEN KALKAN TRENİ LONDRA'YA UĞURLAYACAĞIZ"

" Pekin'den Londra'ya demiryolu ile artık ulaşmak mümkün" diyen Bakan Turhan konuşmasında ayrıca şunları söyledi; " Ankara'da yaptığımız bir toplantıda, özellik Orta Asya'daki derneklerin demiryolu yöneticileri ile birlikte yaptığımız toplantıda Pekin'den Londra'ya gidecek olan tren yolunun mutabakat metnini imzaladık. İnşallah, 6 Kasım'da Ankara'da tüm koridor üzerindeki ülkelerin demiryolu yöneticileriyle birlikte törenle Çin'den Kalkan treni Londra'ya uğurlayacağız. Eminim ki, bugünden itibaren Göller Ekspresi'ni kullanacak olan vatandaşlarımızda aradaki farkı görüp, demiryolu ulaşımında nereden nereye geldiğimiz fark edecekler".

"ARTIK ISPARTA'DAN, İZMİR – DENİZLİ – BURDUR VE AYDIN'A GİDECEK HİÇ KİMSE, OTOBÜS BİLETİ BULAMADIĞI İÇİN ENDİŞELENMEYECEK"

"Artık Göller Ekspresi konforlu ve güvenli altyapısıyla hizmet vermeye devam edecek" ifadelerinde bulunan Bakan Turhan şöyle devam etti; "Bu ekspres, Akdeniz ile Ege arasındaki yolculukların bir vazgeçilmezi olacak. Kimse, İzmir'e, Denizli'ye, Burdur'a, Aydın'a giderken, artık otobüs bileti bulamadığı için endişelenmeyecek. Heyecan verici bu hizmetin, Göller Ekspresi'nin başta Ispartalı hemşehrilerimiz olmak üzere, bölgemizde tüm bu hizmetlerden faydalanacak olanlara hayırlı olmasını temenni ediyorum".

"BU BÖLGEDEKİ TREN YOLU ALTYAPILARIMIZI YENİLEDİK, 'YETMEZ' DEDİK, ISPARTA'YI SAATTE 200 KİLOMETRE HIZLA GELEBİLEN HIZLI TREN İLE TANIŞTIRMAYI HEDEFLEDİK"

"Anadolu'muzun incisi Isparta'mız bizler için çok önemli" diyerek sözlerini sürdüren Bakan Turhan, "Yolu bu tarafa düşen her kimse için Isparta'nın cennetten bir köşe gibi gözüken gül ve lavanta bahçelerini, Eğirdir'in Can Ada ve Yeşil Ada'sını, Hızırbey Camisi'ni, Yazılı Kanyon'unu görmeden, antik kentleri ve müzeleri gezmeden, Davraz Kayak Merkezi'ne uğramadan, dillere destan Isparta Halısı'nı gül kremi ve gülyağını, kirazını, elmasını almadan burdan gitmemesini istiyoruz. Bu değerlere, bu güzelliklere çok daha konforlu, çok daha güvenli ve kısa sürede ulaşsınlar diye burada büyük projeler gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Isparta'mızın ulaşım ve iletişim yatırımları için bugüne kadar 2.5 milyara yakın bir kaynak aktardık. Isparta'mızda şehirler arası yollarımızı bölünmüş yollara çevirdik. Yollarımızın standardını yükselttik ve BSK'lı kaplama haline getirdik. Isparta'nın demir yollarına da önemli yatırımlar yaptık. Gümüşgün- Burdur - Karakuyu – Bozanönü ve Isparta arasındaki demir yolu hattımızı yeniledik. 'Yetmez' dedik, Isparta'yı saatte 200 kilometre hızla gelebilen hızlı tren ile tanıştırmayı hedefledik. 423 kilometre uzunluğundaki Eskişehir–Kütahya–Afyonkarahisar–Isparta–Burdur– Antalya Hızlı Tren Projemizi gündeme aldık. Projenin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Biz de bu projenin finansmanını temin etmek için çalışmalara da başlamış bulunuyoruz. Bunun için katkı sağlayan başta Cumhurbaşkanımız, Maliye Bakanımız, TBMM eski Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu projelerimiz hayata geçtiğinde, az önce bazılarını zikrettiğim Isparta'nın tarihi değerlerinin, doğal güzelliklerinin ve yöresel ürünlerinin ekonomik değeri daha da artacak, insanımızın ekonomik geliri daha da yükselecek" şeklinde konuştu.

"HAVA ULAŞIMI KULLANIMI DA GİDEREK ARTACAK"

Bakan Turhan, yalnızca demir yolu ve kara yolu değil, yanı sıra bölgedeki havalimanı konusunda da gerekli çalışmaları yapmaya devam ettiklerini ileterek şunları kaydetti; "Elbette, hava ulaşımını da ihmal etmedik. Isparta Süleyman Demirel (SD) Havalimanı'nın iç – dış hat gelen yolcu salonunu yenileyerek, Isparta'ya yakışır bir havaalanı kazandırdık. 2 bin 800 olan yolcu trafiği bugünlerde 173 bine çıktı. Bu daha da artacak".

"HİÇ YOKKEN, BUGÜN 367 BİN HIZLI İNTERNET KULLANICISI BULUNUYOR"

Bakan Turhan ayrıca, hızlı internet kullanımı konusunda sayının 'Yok' denilecek kadar az olduğu dönemlerden bugüne gelindiğinde 367 bin aboneye ulaşıldığının altını çizerek, "Şehirlerde hızlı internet kullanıcısı hiç yokken, bugün 367 bin hızlı internet kullanıcısı bulunuyor. 'Nereden nereye geldik' diyebileceğimiz daha birçok hizmeti Isparta'mıza kazandırdık. Isparta, bunu hak ediyor, milletimiz bunu hak ediyoruz. Ama Türkiye'de sahneye bir lider, bir devlet adamı, bir dünya lideri çıktı, milletimizle bu hizmetleri buluşturdu, tanıştı. Biz de onun ekibi olarak, onun belirlediği, gösterdiği vizyonla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü, Isparta Anadolu'muzun mührüdür, mihenk taşıdır. Bu mühre yakışır olanı yapmaya gayret ediyoruz. Bu mühre sahip çıkmak, korumak, yaşatmak, geliştirmek ve ilelebet sahip çıkmak bizin en kutsal vazifemiz" dedi.

"Bu mühür için yeri geldiğinde yol yapıyoruz, ray döşüyoruz, yeri geldiğinde de Barış Pınarı Harekatı gibi, kahramanlarımızla tarihimize altın sayfaları eklemeye devam ediyoruz" şeklinde konuşmasına devam eden Bakan Turhan, "Allah, milletimizden ve kahraman ordumuzdan razı olsun. Bizler, İstiklal mücadelemizi sürdürürken, ülkemize göz diken, milletimize kefen biçenlere fırsat vermedik, vermeyeceğiz. Milletimizin desteği arkamızda olduğu müddetçe, imanla atan kalbimiz olduğu müddetçe bize hiçbir güç bu coğrafyada diz çöktüremez, ezanlarımızı susturamaz, bayrağımızı indirtemez. Yeri geldiğinde de kendi göbeğimizi kendimiz keser, teröristlere ve işbirlikçilerine sahayı dar ederiz. Yeri geldiğinde de masadan diplomatik zaferle kalkmayı da biliriz. Sahayı imar ve inşa ettiğimiz gibi, terör unsurlarından temizlemeye de kararlılıkla devam edeceğiz. Çünkü, bu vatanın bize atalarımızın mirası, evlatlarımızın emaneti olduğunun bilincindeyiz. Masadaki gücümüzü ve haklılığımızı, sahadaki mücadelemiz ve kararlılığımızla tahkim etmeye de kararlıyız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Bakan Turhan son olarak "Göller Ekspresi'nin başta Ispartalılar olmak üzere, ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu ve bunun gibi birçok hizmetin hayata geçirilmesinde bize liderlik yapan Cumhurbaşkanımıza ve onun çalışma arkadaşlarına ve ekibine teşekkür ediyorum. Onun ekibinde olmaktan duyduğum gurur ve memnuniyeti de ifade ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Milletvekilleri istedi, Bakan bilet fiyatında 14 lira indirim yaptırdı

Konuşması sonrasında Bakan Turhan'a hediye takdimi yapılırken, TMBB Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç sefer fiyatının 64 lira olan bedelinin açıklanmasını istedi. TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç ve Milletvekilleri Recep Özel ile Mehmet Uğur Gökgöz sahneye çıkarak, Bakan Turhan'ın yanına çıkarak, bilet fiyatında indirim istedi. Bakan Turhan yapılan talebi kırmayarak, bilet fiyatını 64 liradan 50 TL'ye düşürdü.

